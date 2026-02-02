Uno Entre Rios | El País | Luis Caputo

Luis Caputo confirmó a Pedro Lines como sucesor de Marco Lavagna en el Indec

Luis Caputo, anunció que Pedro Lines asumirá como nuevo titular del organismo tras la confirmación de la salida de Marco Lavagna.

2 de febrero 2026 · 17:20hs
Luis Caputo confirmó que Pedro Lines reemplazará a Marco Lavagna en el Indec.

Luis Caputo confirmó que Pedro Lines reemplazará a Marco Lavagna en el Indec.

Tras la confirmación de la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que Pedro Lines asumirá como nuevo titular del organismo. Caputo explicó que la decisión responde a la implementación de la nueva fórmula de inflación, prevista para enero.

“Se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marco (Lavagna) tenía como fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estaba totalmente consolidado”, indicó Caputo.

Y afirmó que “cambiar” al titular del Indec “en el momento en el que estás haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga, porque ya no tenemos déficit fiscal y no hay emisión, inevitablemente la inflación argentina va a converger con la inflación internacional, cuando eso pase, van a decir del otro lado que la inflación cayó no por el trabajo que hicimos sino porque cambiamos el índice”.

Al respecto, afirmó que el Gobierno “mantendrá el índice hasta que el proceso de desinflación esté consolidado”.

La salida de Marco Lavagna

Lavagna presentó su renuncia este lunes, lo que había generado incertidumbre en el organismo a pocos días de que se den a conocer los primeros datos de inflación bajo la nueva metodología, implementada este mes.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la salida del funcionario produce en un escenario de “ruidos internos” debido al congelamiento de salarios en el instituto, situación que tensó la relación con la planta de trabajadores.

Lavagna, quien había asumido el 30 de diciembre de 2019, gestionó una etapa caracterizada por la continuidad en la normalización de las estadísticas. Pero su salida coincide con un momento técnico crucial: la puesta en marcha del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC).

