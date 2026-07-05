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Quini 6: un paranaense se hizo millonario en La Revancha

Este domingo, un paranaense se hizo millonario con la modalidad La Revancha del Quini 6 y se hizo acreedor de $5.450 millones.

5 de julio 2026 · 22:07hs
Un paranaense se hizo millonario con La Revancha del Quini 6. 

Un paranaense se hizo millonario con La Revancha del Quini 6. 

Este la noche de este domingo salió uno de los pozos millonarios del Quini 6 y dejó un nuevo millonario, en este caso en la ciudad de Paraná ya que acertó os seis números de La Revancha. En tanto que en el Siempre Sale hubo 34 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $13.682 millones.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el miércoles venidero se pondrá en juego habrá en juego 6.700 millones de pesos.

Los pozos más importantes del Quini 6 quedaron vacantes este miércoles.

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importanes.

El Quini 6 no registró ganadores de los pozos más importantes

LEER MÁS: Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron: 37-39-32-27-29-33. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo miércoles $3.676 millones.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 22-23-05-36-14-45. Tampoco hubo ganadores y en la próxima cita habrá en juego 1.100 millones para el próximo sorteo.

Por otra parte, en La Revancha aparecieron el 29-25-03-09-01-07. Aquí hubo un ganador, oriundo de Paraná, que se quedó con $5.450 millones. La apuesta fue en la Agencia 11-00, ubicada en calle Casiano Calderón de la capital entrerriana.

Por último, en la modalidad Siempre Sale, salieron los siguientes números: 01-22-10-15-36-37. Aquí hubo 34 ganadores con cinco aciertos y cada uno se llevó $13.682 millones.

Quini 6 Paranaense Millonario La Revancha
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