Control en las rutas durante vacaciones de invierno: qué chequearán y cómo serán los operativos

El control en las rutas durante vacaciones de invierno ya comenzó en todo el país con operativos especiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El control en las rutas durante vacaciones de invierno será riguroso por parte del Estado.

El control en las rutas durante vacaciones de invierno ya está en marcha en la Argentina con un amplio despliegue de operativos destinados a reforzar la seguridad vial durante uno de los períodos de mayor movimiento turístico del año.

En este marco, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en funcionamiento un esquema especial de fiscalización que se extenderá hasta el 5 de agosto y alcanzará los principales corredores turísticos del país, donde se espera una circulación masiva de vehículos rumbo a destinos de nieve, montaña, termas y la costa atlántica.

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El control durante las vacaciones de invierno

El operativo contempla la instalación de puestos fijos de control, aunque también incorpora retenes móviles y controles sorpresa, una modalidad que busca dificultar que los conductores anticipen la ubicación de las inspecciones mediante aplicaciones de navegación o grupos de mensajería. Según explicaron desde el organismo, el objetivo es aumentar la eficacia de los controles y desalentar conductas imprudentes al volante.

La estrategia abarcará 21 puntos distribuidos en 19 provincias, con participación conjunta de fuerzas provinciales, municipales y organismos nacionales.

Además, en sectores de alto tránsito, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) colaborará con inspecciones dirigidas tanto a vehículos particulares como a unidades de transporte de pasajeros.

Aspectos prioritarios en los controles

Uno de los principales ejes del operativo será la verificación de la documentación obligatoria. Los agentes solicitarán licencia de conducir vigente, cédula del vehículo, comprobante del seguro obligatorio y la constancia de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV), dependiendo de la normativa vigente en cada jurisdicción. La ausencia de cualquiera de estos documentos podrá derivar en sanciones o incluso en la retención del vehículo.

Otro punto central será el control de alcoholemia. Para ello, la ANSV desplegará alcoholímetros y alómetros de última generación con el propósito de detectar conductores que circulen bajo los efectos del alcohol.

La medida se enmarca en la política de Alcohol Cero al volante, que ya rige en gran parte del territorio nacional y que busca reducir la siniestralidad vial vinculada al consumo de bebidas alcohólicas.

En paralelo, se reforzarán los controles de velocidad mediante radares fijos y móviles ubicados en tramos considerados críticos por su historial de siniestros o por el importante flujo vehicular que registran durante las vacaciones. Las autoridades remarcaron que respetar los límites establecidos es una de las principales herramientas para prevenir accidentes graves.

Tecnología y vigilancia para detectar infracciones

Como novedad para esta temporada, los operativos incorporarán drones que permitirán monitorear desde el aire distintas situaciones de riesgo. Gracias a esta tecnología, los agentes podrán registrar maniobras peligrosas que muchas veces resultan difíciles de detectar desde los controles ubicados sobre la calzada.

Entre las infracciones que recibirán especial atención figuran los sobrepasos indebidos en doble línea amarilla, una de las maniobras más peligrosas en rutas nacionales y provinciales. También se controlará que todos los ocupantes viajen con el cinturón de seguridad correctamente colocado y que los menores de edad utilicen los Sistemas de Retención Infantil (SRI) homologados, tal como exige la legislación vigente.

En las zonas cordilleranas y corredores patagónicos donde las condiciones climáticas así lo requieran, también se verificará que los vehículos cuenten con cadenas para nieve o las tengan correctamente colocadas cuando exista presencia de hielo o nieve sobre la calzada. Esta medida apunta a reducir el riesgo de despistes y mejorar la seguridad en caminos de montaña.

Más datos

Para sostener este despliegue, el Estado destinó patrullas, motocicletas, radares, alcoholímetros, alómetros y drones que reforzarán la presencia en los principales accesos turísticos del país. La planificación contempla una distribución estratégica de los recursos para cubrir las rutas con mayor circulación y responder rápidamente ante cualquier contingencia.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial señalaron que el propósito de estas acciones no se limita únicamente a sancionar infracciones, sino también a promover una mayor conciencia sobre la conducción responsable.

En ese sentido, recordaron que respetar las normas de tránsito, descansar antes de emprender un viaje y mantener el vehículo en condiciones mecánicas adecuadas son aspectos fundamentales para reducir los riesgos.