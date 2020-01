Rabbani: a Nisman lo mataron porque no tenía pruebas para acusar a Irán

Roshen Rabbani, el ex agregado cultural iraní en la Argentina y principal acusado por Alberto Nisman en la causa por el atentado a la Amia, evaluó ayer que al fiscal "lo mataron porque no tenía pruebas para acusar a Irán".

"Pienso que lo mataron para que no se sepa la verdad: que tenía las manos vacías de acusaciones", aseveró Rabbani a una radio porteña. Aunque también sostuvo que pudo tratarse de un suicidio inducido.

El ex miembro de la embajada del país de Oriente Medio en Buenos Aires vinculó la muerte de Nisman, ocurrida el 18 de enero de 2015, a la necesidad de evitar que concurriera a explicar su denuncia por supuesto encubrimiento del atentado a la Amia al Congreso nacional, donde —dijo— quedaría en evidencia que no tenía pruebas para acusar a Irán ni a la ex presidenta Cristina Kirchner.

"¿Por qué cuando Nisman tenía la oportunidad de testimoniar o aclarar ante los diputados, que podían hacer preguntas muy precisas, lo mataron? ¿Por qué lo mataron? ¿Quién lo mató? ¿Por qué ocultan la verdad? ¿Por qué deben llevar a la cárcel a (Luis) D'Elía porque viajó a Irán?", preguntó Rabbani.

Luego sostuvo que tanto la investigación del atentado a la amia como la denuncia de Nisman y su muerte estuvieron atravesadas por intereses de quienes sólo quieren desplegar acusaciones contra Irán.

"¿Por qué no dejan que la gente en la Argentina conozca la verdad?", continuó Rabbani, quien abonó otra teoría: "Es probable que lo hayan inducido a Nisman a que se mate porque no tenía nada de pruebas".

"A Nisman lo mataron porque en Diputados se iba a saber la verdad: que Irán no tiene nada que ver con el atentado a la Amia", insistió el sheij que, en 1994, dirigía una mezquita en el barrio porteño de Flores.

En tanto, el presidente de la Amia, Ariel Eichbaum, reclamó que el ex agregado de la embajada iraní se presente ante la Justicia argentina "para dar las explicaciones necesarias" sobre las acusaciones que pesan en su contra por su participación en el atentado contra la mutual judía (85 muertos).

A su vez, el titular de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), Jorge Knoblovits, le pidió a Rabbani que se presente a declarar ante la Justicia "en vez de hablar en una radio".

Paralelamente, el fiscal Eduardo Taiano pedirá la elevación parcial a juicio oral de la causa que investigó la muerte de Nisman. En esta primera parte, sólo solicitará que el juez Julián Ercolini mande a la próxima instancia a los custodios del ex miembro de la UFI-Amia.

Están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y dos de ellos de encubrimiento agravado "de un homicidio". Diego Lagomarsino, ex perito informático de Nisman, irá a juicio en una segunda instancia.