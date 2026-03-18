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Quini 6: una vez más quedaron vacantes los pozos millonarios

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este miércoles. En el Siempre Sale hubo 18 ganadores, tres de Entre Ríos.

18 de marzo 2026 · 21:45hs
Una vez más quedaron vacantes los pozos millonarios que puso en juego el Quini 6. 

Una vez más quedaron vacantes los pozos millonarios que puso en juego el Quini 6. 

En el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles, ningún apostador se quedó con los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 18 ganadores y cada uno se hizo acreedor de $3.323.876,87.

LEER MÁS: Quini 6: un apostador ganó más de $386 millones en el Siempre Sale

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional vieron la luz los siguientes números: 08-12-40-18-37-42. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $780.000.000.

Un apostador ganó más de $386 millones en el Siempre Sale del Quini 6. 

Quini 6: un apostador ganó más de $386 millones en el Siempre Sale

El Quini 6 repartió $1.000 millones y uno de los ganadores es de Entre Ríos.

El Quini 6 repartió $1.000 millones y uno de los ganadores es de Entre Ríos

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 38-42-40-26-25-22. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $780.000.000.

En tanto que en La Revancha aparecieron el 41-13-42-14-29-12. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $2.512.359.115.

En el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 13-28-35-23-17-11. Aquí hubo 89 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $3.323.876,87. Tres son de Entre Ríos.

Quini 6 vacantes Pozos millonarios Siempre Sale
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