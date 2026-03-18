En el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles, ningún apostador se quedó con los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 18 ganadores y cada uno se hizo acreedor de $3.323.876,87.
Quini 6: una vez más quedaron vacantes los pozos millonarios
Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este miércoles. En el Siempre Sale hubo 18 ganadores, tres de Entre Ríos.
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En el sorteo Tradicional vieron la luz los siguientes números: 08-12-40-18-37-42. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $780.000.000.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 38-42-40-26-25-22. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $780.000.000.
En tanto que en La Revancha aparecieron el 41-13-42-14-29-12. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $2.512.359.115.
En el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 13-28-35-23-17-11. Aquí hubo 89 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $3.323.876,87. Tres son de Entre Ríos.