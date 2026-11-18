Por falta de quorum el Gobierno no logró habilitar el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en la Cámara de Diputados

Por falta de quorum el Gobierno no logró habilitar el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional , la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la AELC, entre otros proyectos, en la Cámara de Diputados de la Nación.

El oficialismo intentaba poner en marcha la agenda parlamentaria prevista para las últimas semanas del período de sesiones ordinarias, que incluirán otra sesión para el 25 de noviembre, para tratar el Presupuesto 2027, y tres citas en el Senado: el jueves 19, el miércoles 25 y el jueves 26.

Además del aporte de su bloque, el mayoritario en la Cámara baja, La Libertad Avanza tuvo el apoyo del PRO, la UCR y el MID y los provincialismos de San Juan, Tucumán, Salta y Misiones.

El bloque de Provincias Unidas -que además de diputados opositores reúne a los representantes del oficialismo santafesino y cordobés, con idas y vueltas en sus posturas- le soltó la mano a Casa Rosada. A ellos se le sumaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, junto al larretista Álvaro González que no pisaronel recinto.

La iniciativa sobre Malvinas iba a ser uno de los principales focos de atención en el recinto. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo buscaba endurecer las sanciones por la exploración y explotación no autorizada de recursos naturales en las islas y los espacios marítimos circundantes. También contemplaba cambios en la organización de áreas de defensa e inteligencia y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional bajo la conducción del Presidente.

El principal punto de discusión estaba en el capítulo 7, que incorporaba sanciones y figuras penales relacionadas con la injerencia extranjera y el financiamiento electoral proveniente del exterior.

Aunque el oficialismo confiaba en reunir los respaldos necesarios para aprobar el texto en general, la decisión del bloque de Provincias Unidas inclinó la balanza por negociaciones por Biocombustibles y disputa con el PRO por un lugar en el Consejo de la Magistratura.