Quini 6: un apostador ganó más de $200.000.000 en el Siempre Sale

Un apostador acertó los números del sorteo del Siempre Sale en el Quini 6 y se llevó $209.397.636. En el próximo sorteo habrá en juego 4 mil millones de pesos.

Un apostador acertó los seis números del sorteo en el Siempre Sale y se llevó $209.397.636.

Un apostador ganó uno de los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en la noche de este miércoles, se trata del Siempre Sale donde acertó los seis números y se hizo acreedor de $209.397.636 . Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo a realizarse el domingo, en total, habrá en juego $4.000.000.000.

En el sorteo Tradicional salieron el 20-22-31-18-16-28. Aquí no hubo ganadores y el venidero domingo habrá en juego $1.189.812.632.

En el caso de La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 33-43-17-02-01-23. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.504.169.226.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 39-11-12-40-03-29. El pozo quedó vacante y el domingo se sortearán $400.000.000.

Por último, en el Siempre Sale vieron la luz los siguientes números: 12-17-09-36-08-35. En esta modalidad hubo un ganador, oriundo de Tartagal, Santa Fe, y se llevó $209.397.636. El ganador acertó los seis números.