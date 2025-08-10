Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: hay tres nuevos millonarios en Buenos Aires

Este domingo se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y un afortunado ganó más de $2.100.000.000 en La Revancha y otros dos, $2.000.000.000, en el Siempre Sale.

10 de agosto 2025 · 21:54hs
Se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y hay tres nuevos millonarios en Buenos Aires. 

Este domingo por la noche se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y el mismo dejó como resultado un nuevo millonario en La Revancha y otros dos en la modalidad Siempre Sale. Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 3.400 millones de pesos.

Todos los sorteos del Quini 6

En el Tradicional salieron el 32-09-01-44-36-02. En esta modalidad, ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. De esta manera acumula para el próximo sorteo $1.052.804.819.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 06-22-32-19-15-39. Aquí tampoco hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.367.161.412.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 08-17-43-44-24-31. En esta modalidad hubo un apostador que acertó los seis números y se llevó $2.108.679.804. Es oriundo de la provincia de Buenos Aires, más precisamente de la localidad de Pehuajó.

Por último, en el Siempre Sale hubo dos ganadores que acertaron los seis siguientes números: 13-35-09-23-07-32. Cobrarán cada uno $2.000.000.000. Uno es oriundo de 9 de Julio , el otro es de Martínez, ambos de la provincia de Buenos Aires.

