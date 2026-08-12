El Quini 6 sortea este miércoles un pozo estimado en 12.500 millones de pesos, distribuido entre Tradicional, Segunda, Revancha, Siempre Sale y Extra.

Quini 6: el pozo llega a 12.500 millones de pesos para el sorteo de este miércoles 12 de agosto.

La Lotería de Santa Fe detalló la estructura de premios prevista para el próximo sorteo del Quini 6, que se realizará este miércoles 12 de agosto a las 21.15.

El monto total estimado alcanza los 12.500 millones de pesos , que se distribuyen entre las distintas modalidades del tradicional juego de azar.

El Quini 6 cumple 38 años con un pozo récord cercano a los 20.000 millones de pesos

El Quini 6 repartió millones de pesos y miles de dólares en un sorteo especial

La composición proyectada de los pozos es la siguiente:

Tradicional Primer Sorteo: 7.400 millones de pesos.

7.400 millones de pesos. La Segunda: 1.200 millones de pesos.

1.200 millones de pesos. Revancha: 3.300 millones de pesos.

3.300 millones de pesos. Siempre Sale: 400 millones de pesos.

400 millones de pesos. Extra: 200 millones de pesos.

El sorteo se realizará desde la sala oficial de la Lotería de Santa Fe y será transmitido en vivo a través de distintos medios y plataformas.

Cómo se juega al Quini 6

El Quini 6 es un juego poceado administrado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto de premios depende de la recaudación y de la distribución establecida para cada modalidad.

El juego comenzó en 1988 y consiste en elegir seis números entre el 00 y el 45. Las apuestas se realizan en agencias oficiales, donde se registra la combinación elegida y se entrega un ticket como comprobante.

El objetivo principal es acertar los seis números sorteados. También existen premios para quienes acierten cinco o cuatro de los números.

Las modalidades disponibles

El Quini 6 cuenta con distintas modalidades de juego. Entre ellas se encuentran el Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale, además del Extra.

Para participar de La Segunda, Revancha y Siempre Sale es necesario haber realizado una apuesta para el sorteo Tradicional.

Los montos de las apuestas pueden variar y están sujetos a las actualizaciones que determine la organización.

Cuál fue el premio récord

Por tratarse de un juego poceado, los premios varían de acuerdo con la recaudación y la cantidad de ganadores en cada sorteo.

El mayor premio individual mencionado en la historia del Quini 6 correspondió a un apostador de Villa María, Córdoba, que en julio de 2021 obtuvo $362.830.402 tras acertar los seis números.

La combinación ganadora de aquel sorteo estuvo integrada por los números 05, 19, 11, 41, 16 y 25.

Cuándo se sortea y dónde verlo

Los sorteos del Quini 6 se realizan habitualmente los miércoles y domingos a las 21.15.

La transmisión puede seguirse por distintos canales de televisión y plataformas digitales, entre ellos RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 de Paraná y TV Pública.

También está disponible la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe.