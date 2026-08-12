La Lotería de Santa Fe detalló la estructura de premios prevista para el próximo sorteo del Quini 6, que se realizará este miércoles 12 de agosto a las 21.15.
Quini 6: el pozo llega a 12.500 millones de pesos para el sorteo de este miércoles 12 de agosto
El Quini 6 sortea este miércoles un pozo estimado en 12.500 millones de pesos, distribuido entre Tradicional, Segunda, Revancha, Siempre Sale y Extra.
El monto total estimado alcanza los 12.500 millones de pesos, que se distribuyen entre las distintas modalidades del tradicional juego de azar.
La composición proyectada de los pozos es la siguiente:
- Tradicional Primer Sorteo: 7.400 millones de pesos.
- La Segunda: 1.200 millones de pesos.
- Revancha: 3.300 millones de pesos.
- Siempre Sale: 400 millones de pesos.
- Extra: 200 millones de pesos.
El sorteo se realizará desde la sala oficial de la Lotería de Santa Fe y será transmitido en vivo a través de distintos medios y plataformas.
Cómo se juega al Quini 6
El Quini 6 es un juego poceado administrado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto de premios depende de la recaudación y de la distribución establecida para cada modalidad.
El juego comenzó en 1988 y consiste en elegir seis números entre el 00 y el 45. Las apuestas se realizan en agencias oficiales, donde se registra la combinación elegida y se entrega un ticket como comprobante.
El objetivo principal es acertar los seis números sorteados. También existen premios para quienes acierten cinco o cuatro de los números.
Las modalidades disponibles
El Quini 6 cuenta con distintas modalidades de juego. Entre ellas se encuentran el Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale, además del Extra.
Para participar de La Segunda, Revancha y Siempre Sale es necesario haber realizado una apuesta para el sorteo Tradicional.
Los montos de las apuestas pueden variar y están sujetos a las actualizaciones que determine la organización.
Cuál fue el premio récord
Por tratarse de un juego poceado, los premios varían de acuerdo con la recaudación y la cantidad de ganadores en cada sorteo.
El mayor premio individual mencionado en la historia del Quini 6 correspondió a un apostador de Villa María, Córdoba, que en julio de 2021 obtuvo $362.830.402 tras acertar los seis números.
La combinación ganadora de aquel sorteo estuvo integrada por los números 05, 19, 11, 41, 16 y 25.
Cuándo se sortea y dónde verlo
Los sorteos del Quini 6 se realizan habitualmente los miércoles y domingos a las 21.15.
La transmisión puede seguirse por distintos canales de televisión y plataformas digitales, entre ellos RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 de Paraná y TV Pública.
También está disponible la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe.