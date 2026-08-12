Uno Entre Rios | Sociedad | Quini 6

Quini 6: el pozo llega a 12.500 millones de pesos para el sorteo de este miércoles 12 de agosto

El Quini 6 sortea este miércoles un pozo estimado en 12.500 millones de pesos, distribuido entre Tradicional, Segunda, Revancha, Siempre Sale y Extra.

12 de agosto 2026 · 16:31hs
Quini 6: el pozo llega a 12.500 millones de pesos para el sorteo de este miércoles 12 de agosto.

Quini 6: el pozo llega a 12.500 millones de pesos para el sorteo de este miércoles 12 de agosto.

La Lotería de Santa Fe detalló la estructura de premios prevista para el próximo sorteo del Quini 6, que se realizará este miércoles 12 de agosto a las 21.15.

El monto total estimado alcanza los 12.500 millones de pesos, que se distribuyen entre las distintas modalidades del tradicional juego de azar.

El Quini 6 repartió millones de pesos y miles de dólares en un sorteo especial.

El Quini 6 repartió millones de pesos y miles de dólares en un sorteo especial

Quini 6: el pozo llega a 12.500 millones de pesos para el sorteo de este miércoles 12 de agosto.

El Quini 6 cumple 38 años con un pozo récord cercano a los 20.000 millones de pesos

La composición proyectada de los pozos es la siguiente:

  • Tradicional Primer Sorteo: 7.400 millones de pesos.
  • La Segunda: 1.200 millones de pesos.
  • Revancha: 3.300 millones de pesos.
  • Siempre Sale: 400 millones de pesos.
  • Extra: 200 millones de pesos.

El sorteo se realizará desde la sala oficial de la Lotería de Santa Fe y será transmitido en vivo a través de distintos medios y plataformas.

Cómo se juega al Quini 6

El Quini 6 es un juego poceado administrado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto de premios depende de la recaudación y de la distribución establecida para cada modalidad.

El juego comenzó en 1988 y consiste en elegir seis números entre el 00 y el 45. Las apuestas se realizan en agencias oficiales, donde se registra la combinación elegida y se entrega un ticket como comprobante.

El objetivo principal es acertar los seis números sorteados. También existen premios para quienes acierten cinco o cuatro de los números.

Las modalidades disponibles

El Quini 6 cuenta con distintas modalidades de juego. Entre ellas se encuentran el Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale, además del Extra.

Para participar de La Segunda, Revancha y Siempre Sale es necesario haber realizado una apuesta para el sorteo Tradicional.

Los montos de las apuestas pueden variar y están sujetos a las actualizaciones que determine la organización.

Cuál fue el premio récord

Por tratarse de un juego poceado, los premios varían de acuerdo con la recaudación y la cantidad de ganadores en cada sorteo.

El mayor premio individual mencionado en la historia del Quini 6 correspondió a un apostador de Villa María, Córdoba, que en julio de 2021 obtuvo $362.830.402 tras acertar los seis números.

La combinación ganadora de aquel sorteo estuvo integrada por los números 05, 19, 11, 41, 16 y 25.

Cuándo se sortea y dónde verlo

Los sorteos del Quini 6 se realizan habitualmente los miércoles y domingos a las 21.15.

La transmisión puede seguirse por distintos canales de televisión y plataformas digitales, entre ellos RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 de Paraná y TV Pública.

También está disponible la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Quini 6 millones Sorteo
Noticias relacionadas
Un apostador acertó los seis números del Siempre Sale en el Quini 6. 

Quini 6: un apostador acertó los seis números del Siempre Sale

El Quini 6 pondrá en juego un pozo de 12.200 millones de pesos en el sorteo de este miércoles.

El Quini 6 pondrá en juego un pozo de 12.200 millones de pesos en el sorteo de este miércoles

Este domingo hubo un nuevo sorteo del Quini 6 y los pozos millonarios quedaron vacantes. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Paraná celebra sus 200 años con un nuevo encuentro de los Desayunos Históricos.

Paraná celebra sus 200 años con un nuevo encuentro de los Desayunos Históricos

Ver comentarios

Lo último

Países Bajos anunció a Xavi Hernández como su nuevo DT

Países Bajos anunció a Xavi Hernández como su nuevo DT

El Rally Entrerriano por un nuevo intento a Hernández

El Rally Entrerriano por un nuevo intento a Hernández

Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

Ultimo Momento
Países Bajos anunció a Xavi Hernández como su nuevo DT

Países Bajos anunció a Xavi Hernández como su nuevo DT

El Rally Entrerriano por un nuevo intento a Hernández

El Rally Entrerriano por un nuevo intento a Hernández

Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Paraná celebra sus 200 años con un nuevo encuentro de los Desayunos Históricos

Paraná celebra sus 200 años con un nuevo encuentro de los Desayunos Históricos

Policiales
Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas

Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas

Condena al diamantino Yamil Benavídez por liderar una cueva financiera en Santa Fe

Condena al diamantino Yamil Benavídez por liderar una cueva financiera en Santa Fe

Asalto comando en una estancia de Federación

Asalto comando en una estancia de Federación

Homicidio en la Unidad Penal N°1 de Paraná: un interno murió tras ser apuñalado

Homicidio en la Unidad Penal N°1 de Paraná: un interno murió tras ser apuñalado

Ruta 14: hallaron marihuana dentro de tubos de PVC durante un control

Ruta 14: hallaron marihuana dentro de tubos de PVC durante un control

Ovación
La Selección Argentina Femenina concentrará en Paraná

La Selección Argentina Femenina concentrará en Paraná

Betsabé Páez fue convocada para los Juegos Suramericanos

Betsabé Páez fue convocada para los Juegos Suramericanos

Cristiano Ronaldo acompañó a Messi tras la muerte de su padre: Mucha fuerza

Cristiano Ronaldo acompañó a Messi tras la muerte de su padre: "Mucha fuerza"

Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City

Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City

Boca le ganó a Recoleta y acaricia la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana

Boca le ganó a Recoleta y acaricia la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana

La provincia
Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

Carolina Streitenberger: No podemos defender un sistema que sabemos que no funciona

Carolina Streitenberger: "No podemos defender un sistema que sabemos que no funciona"

Teknofood defendió su modelo de nutrición escolar y detalla su desembarco en Entre Ríos

Teknofood defendió su modelo de nutrición escolar y detalla su desembarco en Entre Ríos

Invitan a conocer la historia del Puerto Nuevo de Paraná

Invitan a conocer la historia del Puerto Nuevo de Paraná

Dejanos tu comentario