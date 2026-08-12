Tigre cayó ante Montevideo City Torque y se jugará el pase a cuartos en Uruguay

Tigre cayó 1-0 ante Montevideo City Torque de Uruguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Si bien el encuentro estuvo lejos de las expectativas, el complemento contó con varias emociones que le dieron cierto atractivo al juego. Lo cierto es que, a los siete minutos de la etapa final, Franco Pizzichillo apareció en el centro del área y definió -con un rebote fortuito de por medio- para marcar el único tanto en Victoria. Más allá de algunas arremetidas sobre el ocaso del partido, el Matador falló en la finalización de las jugadas y se quedó a las puertas de un agónico empate.