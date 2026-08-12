Tigre cayó 1-0 ante Montevideo City Torque de Uruguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Si bien el encuentro estuvo lejos de las expectativas, el complemento contó con varias emociones que le dieron cierto atractivo al juego. Lo cierto es que, a los siete minutos de la etapa final, Franco Pizzichillo apareció en el centro del área y definió -con un rebote fortuito de por medio- para marcar el único tanto en Victoria. Más allá de algunas arremetidas sobre el ocaso del partido, el Matador falló en la finalización de las jugadas y se quedó a las puertas de un agónico empate.
Tigre cayó ante Montevideo City Torque y se jugará el pase a cuartos en Uruguay
Más allá de las arremetidas finales, Tigre no le sacó provecho a su localía y perdió 1-0 ante el Celeste por la Sudamericana.
12 de agosto 2026 · 21:12hs
Cómo quedó Tigre
Con este resultado, el equipo de Diego Dabove deberá imponerse en condición de visitante para extender su participación en el certamen internacional. Dicho compromiso tendrá lugar el próximo miércoles 19 de agosto, a partir de las 21.30 en el Estadio Centenario, recinto donde hace las veces de local el cuadro dirigido por Marcelo Méndez.