Quini 6: seis ganadores del sorteo Siempre Sale son de Entre Ríos

Un total de 85 apostadores ganaron más de 70 millones de pesos en el Siempre Sale del Quini 6 y hay entrerrianos. Mira los números.

21 de diciembre 2025 · 21:43hs
El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

No se registraron ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este domingo por la noche, por lo que las expectativas crecen de cara a la próxima jugada. Desde la Lotería de Santa Fe dejaron en claro, en total, el próximo sorteo repartirá 6.700 millones de pesos. Si hay ganadores en el Siempre Sale con entrerrianos beneficiados.

Los números del Quini 6

En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 44-27-33-14-22-39. Al no registrarse apostadores con los seis aciertos, el pozo quedó vacante y se acumula para el próximo sorteo un total de 3.458.529.837 millones de pesos.

Nuevamente los pozos millonarios  del Quini 6 quedaron vacantes. 

Quini 6: la boleta ganadora del Siempre Sale se vendió en Paraná

No hubo ganadores en los pozos más importantes del Quini 6.

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Por su parte, en La Segunda, salieron los números 07-31-03-44-39-24. Tampoco hubo ganadores y el pozo acumulado asciende a 720.376.130 millones de pesos.

En tanto, la Revancha volvió a quedar sin ganadores tras el sorteo de los números 40-32-10-27-17-26. De esta manera, el próximo pozo alcanzará los 1.530.403.875 millones de pesos.

La única modalidad que tuvo ganadores fue Siempre Sale, donde 85 apostadores acertaron cinco de los seis números sorteados (19-22-41-17-06-29). Cada uno cobrará 70.588.235,29 millones, y seis de los afortunados son de la provincia de Entre Ríos.

Finalmente, en el Pozo Extra, se registraron 1.937 ganadores con seis aciertos, quienes recibirán 67.614,09 pesos cada uno.

Con estos resultados, el Quini 6 renueva la ilusión de miles de apostadores en todo el país, que ya esperan el próximo sorteo con uno de los montos acumulados más importantes del año.

Quini 6 Quini Entre Ríos Siempre Sale
