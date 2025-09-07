Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos millonarios

Este domingo, los principales pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes. En el Siempre Sale, 24 apostadores se hicieron acreedores de $13.709.055,94.

7 de septiembre 2025 · 21:49hs
El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes.

En la noche de este domingo se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y no hubo ganadores en los principales pozos millonarios. En tanto que 24 apostadores acertaron cinco números en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de $13.000.000.

En tanto que desde la Lotería de Santa Fe se confirmó que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego $5.200 millones.

Los principales pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes este miércoles. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

Un nuevo millonario en el Quini 6: ganó más de 1.700 millones en La Revancha

LEER MÁS: Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional salieron el 28-05-18-40-39-19. El pozo quedó vacante y se acumulan $650.000.000.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 19-25-17-18-24-43. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.767.027.467.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 40-00-38-11-42-09. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $745.651.926.

En el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 04-41-03-27-31-20. Hubo 24 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $13.709.055,94.

Quini 6 vacantes Pozos millonarios Siempre Sale
Noticias relacionadas
Javier Milei reconoció la derrota en el búnker de La Libertad Avanza.

Javier Milei: "Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo"

En las elecciones en Buenos Aires fue contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo. 

Elecciones en Buenos Aires: contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo

Se esperan los resultados de las elecciones en Buenos Aires.

Elecciones en Buenos Aires: cerraron los comicios y hay expectativa por los resultados

elecciones 2025: comenzaron los comicios en la provincia de buenos aires

Elecciones 2025: comenzaron los comicios en la provincia de Buenos Aires

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei: Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo

Javier Milei: "Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo"

Elecciones en Buenos Aires: contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo

Elecciones en Buenos Aires: contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Ultimo Momento
Javier Milei: Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo

Javier Milei: "Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo"

Elecciones en Buenos Aires: contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo

Elecciones en Buenos Aires: contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos millonarios

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos millonarios

De Paraná al mundo digital: Brian Caino, el joven entrerriano que triunfa en las redes sociales

De Paraná al mundo digital: Brian Caino, el joven entrerriano que triunfa en las redes sociales

Policiales
Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Vuelco en Aldea María Luisa: un menor resultó con graves heridas

Vuelco en Aldea María Luisa: un menor resultó con graves heridas

Ovación
Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

El entrenador de Las Leonas llega a Concepción del Uruguay

El entrenador de Las Leonas llega a Concepción del Uruguay

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

La provincia
Avanza la rehabilitación de la ruta provincial 32 en Paraná: un 68% de progreso en los trabajos

Avanza la rehabilitación de la ruta provincial 32 en Paraná: un 68% de progreso en los trabajos

Alarma en La Toma Vieja por trampas ilegales para cazar ciervos Axis

Alarma en La Toma Vieja por trampas ilegales para cazar ciervos Axis

Concordia: en el corto plazo se implementará el boleto gratuito a estudiantes

Concordia: en el corto plazo se implementará el boleto gratuito a estudiantes

En Chajarí practicaron una inédita intervención quirúrgica

En Chajarí practicaron una inédita intervención quirúrgica

Los 102 años de doña Queta se festejaron en Los Conquistadores

Los 102 años de doña Queta se festejaron en Los Conquistadores

Dejanos tu comentario