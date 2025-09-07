Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos millonarios

Este domingo, los principales pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes. En el Siempre Sale, 24 apostadores se hicieron acreedores de $13.709.055,94.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes.

En la noche de este domingo se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y no hubo ganadores en los principales pozos millonarios. En tanto que 24 apostadores acertaron cinco números en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de $13.000.000.

En tanto que desde la Lotería de Santa Fe se confirmó que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego $5.200 millones.

Un nuevo millonario en el Quini 6: ganó más de 1.700 millones en La Revancha

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional salieron el 28-05-18-40-39-19. El pozo quedó vacante y se acumulan $650.000.000.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 19-25-17-18-24-43. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.767.027.467.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 40-00-38-11-42-09. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $745.651.926.

En el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 04-41-03-27-31-20. Hubo 24 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $13.709.055,94.