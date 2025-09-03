Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Este miércoles, los principales pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes. En el Siempre Sale, seis apostadores se hicieron acreedores de $42.419.126,25.

3 de septiembre 2025 · 22:06hs
Los principales pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes este miércoles. 

Este miércoles se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y no hubo ganadores en los principales pozos millonarios. En tanto que seis apostadores acertaron cinco números en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de 40.000.000 de pesos.

En tanto que desde la Lotería de Santa Fe informaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.700 millones de pesos.

Un nuevo millonario en el Quini 6: ganó más de 1.700 millones en La Revancha

Quini 6: cuatro ganadores en el Tradicional

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 20-43-33-29-24-39. Aquí el pozo quedó vacante y se acumulan $650.000.000 para el próximo sorteo.

En el caso de La Segunda, los números favorecidos fueron 44-25-06-16-39-42. Tampoco hubo ganadores aquí y el próximo sorteo habrá en juego $2.530.074.607.

Mientras que en La Revancha aparecieron el 00-42-01-39-30-35. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $500.000.000.

Por último, en el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 37-43-29-13-35-36. En la modalidad hubo seis ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $42.419.126,25.

