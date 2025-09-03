Este miércoles se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y no hubo ganadores en los principales pozos millonarios. En tanto que seis apostadores acertaron cinco números en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de 40.000.000 de pesos.
Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes
Este miércoles, los principales pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes. En el Siempre Sale, seis apostadores se hicieron acreedores de $42.419.126,25.
En tanto que desde la Lotería de Santa Fe informaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.700 millones de pesos.
Todos los sorteos del Quini 6
En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 20-43-33-29-24-39. Aquí el pozo quedó vacante y se acumulan $650.000.000 para el próximo sorteo.
En el caso de La Segunda, los números favorecidos fueron 44-25-06-16-39-42. Tampoco hubo ganadores aquí y el próximo sorteo habrá en juego $2.530.074.607.
Mientras que en La Revancha aparecieron el 00-42-01-39-30-35. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $500.000.000.
Por último, en el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 37-43-29-13-35-36. En la modalidad hubo seis ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $42.419.126,25.