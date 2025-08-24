En el sorteo realizado este domingo, ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6. En tanto que en el Siempre Sale, hubo 10 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $26.508.108,60. Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.500 millones de pesos.
Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos millonarios
Todos los sorteos del Quini 6
En el sorteo Tradicional salieron el 08-09-04-44-05-12. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo miércoles $500.000.000.
En La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron los siguientes: 22-06-34-07-25-09. Acá tampoco hubo ganadores y en el próximo sorteo se pondrán en juego $2.020.619.538.
Mientras que en La Revancha, aparecieron el 15-41-20-44-14-26. Acá también el pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.164.339.684.
Por último, en el Siempre Sale, vieron la luz el 35-33-26-44-30-40. En esta modalidad hubo 10 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $26.508.108,60.