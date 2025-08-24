Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos millonarios

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este domingo. En el Siempre Sale hubo 10 ganadores con cinco aciertos.

24 de agosto 2025 · 22:00hs
En el sorteo realizado este domingo, ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6. En tanto que en el Siempre Sale, hubo 10 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $26.508.108,60. Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.500 millones de pesos.

En el sorteo Tradicional salieron el 08-09-04-44-05-12. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo miércoles $500.000.000.

En La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron los siguientes: 22-06-34-07-25-09. Acá tampoco hubo ganadores y en el próximo sorteo se pondrán en juego $2.020.619.538.

Mientras que en La Revancha, aparecieron el 15-41-20-44-14-26. Acá también el pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.164.339.684.

Por último, en el Siempre Sale, vieron la luz el 35-33-26-44-30-40. En esta modalidad hubo 10 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $26.508.108,60.

