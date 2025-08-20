Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Hay un nuevo millonario en el país gracias al Quini 6

Un ganador que acertó los seis números del Quini 6 y se llevó el pozo completo. El billete ganador se jugó en Trelew, Chubut.

20 de agosto 2025 · 22:07hs
El Quini 6 sorteo este miércoles. 

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en la Argentina. Conocé los resultados del sorteo y todo lo que tenés que saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.560 millones de pesos.

Salieron los números 32, 18, 05, 14, 16 y 42. En esta oportunidad hubo un ganador que acertó los seis números y se llevó el pozo completo. El billete ganador se jugó en Trelew, Chubut.

Quini 6: los números ganadores del sorteo del domingo

Un apostador acertó los seis números del sorteo en el Siempre Sale y se llevó $209.397.636. 

Quini 6: un apostador ganó más de $200.000.000 en el Siempre Sale

Los números sorteados del Quini 6

Tradicional

32 - 18 - 05 - 14 - 16 - 42

Hay un ganador, con 6 aciertos, que se llevará $ 1.514.811.387,60.

La Segunda

38 - 44 - 39 - 23 - 08 - 24

El pozo quedó vacante con más de $ 1.829 millones.

La Revancha

34 - 23 - 38 - 16 - 44 - 10

El pozo quedó vacante con más de $ 836 millones.

Siempre Sale

27 - 30 - 42 - 44 - 33 - 34

Hubo 11 ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán $ 18.025.941,27 cada uno.

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego poceado. Esto quiere decir que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable, y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988, siendo desde ese momento el juego favorito de todos los argentinos.

Quini 6 Millonario Argentina
