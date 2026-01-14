Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este miércoles. En el Siempre Sale hubo 53 ganadores, cuatro son de Entre Ríos.

En el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles, ningún apostador se quedó con los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 56 ganadores y cada uno se hizo acreedor de $5.407.179,59.

En el sorteo Tradicional, los números que vieron la luz fueron los siguientes: 25-07-37-41-18-27. Aquí el pozo quedó vacante.

En tanto que en la modalidad La Segunda, los números favorecidos fueron 41-01-35-16-22-24. Tampoco hubo ganadores en esta sorteo. e

Mientras que en la Revancha, salieron el 18-25-02-03-22-36. El pozo también quedó sin ganadores.

Por último, en el Siempre Sale salieron: 07-41-26-33-36-19. Fueron 56 ganadores con cinco aciertos, cada uno se llevó $5.407.179,59. Cuatro de ellos son de la provincia de Entre Ríos.