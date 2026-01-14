Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este miércoles. En el Siempre Sale hubo 53 ganadores, cuatro son de Entre Ríos.

14 de enero 2026 · 21:51hs
Este miércoles

Este miércoles, los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes. 

En el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles, ningún apostador se quedó con los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 56 ganadores y cada uno se hizo acreedor de $5.407.179,59.

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional, los números que vieron la luz fueron los siguientes: 25-07-37-41-18-27. Aquí el pozo quedó vacante.

Nuevamente los pozos millonarios  del Quini 6 quedaron vacantes. 

Un apostador se hizo millonario en la modalidad La Segunda del Quini 6. 

En tanto que en la modalidad La Segunda, los números favorecidos fueron 41-01-35-16-22-24. Tampoco hubo ganadores en esta sorteo. e

Mientras que en la Revancha, salieron el 18-25-02-03-22-36. El pozo también quedó sin ganadores.

Por último, en el Siempre Sale salieron: 07-41-26-33-36-19. Fueron 56 ganadores con cinco aciertos, cada uno se llevó $5.407.179,59. Cuatro de ellos son de la provincia de Entre Ríos.

