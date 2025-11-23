En el sorteo que se realizó en la noche de este domingo, ningún apostador se adjudicó los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en un nuevo sorteo. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 14 ganadores (uno es de Entre Ríos) y cada uno se hizo acreedor de $24.704.059,82.
Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes
Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en la noche de este domingo. En el Siempre Sale hubo 14 ganadores, uno de Entre Ríos.
LEER MÁS: Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes
Todos los sorteos del Quini 6
En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 18-21-16-40-27-19. Aquí, ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante por lo que acumula para el próximo sorteo $1.696.937.067.
En La Segunda los números favorecidos fueron 36-14-18-00-19-02. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad y para el próximo se acumulan $3.089.761.511.
En la Revancha, en tanto, aparecieron el 27-00-02-17-06-40. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión. Para el miércoles se estima un pozo $7.310.000.000.
Por último, en el Siempre Sale hubo 14 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 36-40-30-04-41-06. Cada uno se hará acreedor de $24.704.059,82. Uno de los ganadores es de Entre Ríos.