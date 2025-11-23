Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en la noche de este domingo. En el Siempre Sale hubo 14 ganadores, uno de Entre Ríos.

23 de noviembre 2025 · 21:48hs
El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos millonarios que se pusieron en juego este domingo.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos millonarios que se pusieron en juego este domingo.

En el sorteo que se realizó en la noche de este domingo, ningún apostador se adjudicó los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en un nuevo sorteo. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 14 ganadores (uno es de Entre Ríos) y cada uno se hizo acreedor de $24.704.059,82.

LEER MÁS: Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 18-21-16-40-27-19. Aquí, ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante por lo que acumula para el próximo sorteo $1.696.937.067.

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en la noche de este miércoles. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida.

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

En La Segunda los números favorecidos fueron 36-14-18-00-19-02. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad y para el próximo se acumulan $3.089.761.511.

En la Revancha, en tanto, aparecieron el 27-00-02-17-06-40. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión. Para el miércoles se estima un pozo $7.310.000.000.

Por último, en el Siempre Sale hubo 14 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 36-40-30-04-41-06. Cada uno se hará acreedor de $24.704.059,82. Uno de los ganadores es de Entre Ríos.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale
Noticias relacionadas
Los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo de este miércoles. 

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

En algunas provincias la tarifa eléctrica es seis veces más cara; Entre Ríos está en el puesto 11.

Tarifa eléctrica: en algunas provincias la luz es seis veces más cara; Entre Ríos está en el puesto 11

cristina kirchner: la libertad tambien es decidir la vida que uno quiere en base a su esfuerzo y trabajo

Cristina Kirchner: "La libertad también es decidir la vida que uno quiere en base a su esfuerzo y trabajo"

 Javier Milei usó sus redes para destacar la ocupación hotelera durante el fin de semana largo. 

Fin de semana largo: Javier Milei usó sus redes para destacar la ocupación hotelera

Ver comentarios

Lo último

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Feliciano: encontraron muerto en su celda a un detenido por la Justicia

Feliciano: encontraron muerto en su celda a un detenido por la Justicia

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ultimo Momento
Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Feliciano: encontraron muerto en su celda a un detenido por la Justicia

Feliciano: encontraron muerto en su celda a un detenido por la Justicia

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Golazo de chilena de Cristiano Ronaldo para el Al Nassr

Golazo de chilena de Cristiano Ronaldo para el Al Nassr

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Policiales
Feliciano: encontraron muerto en su celda a un detenido por la Justicia

Feliciano: encontraron muerto en su celda a un detenido por la Justicia

Urdinarrain: un conductor alcoholizado y otro sin licencia produjeron un accidente

Urdinarrain: un conductor alcoholizado y otro sin licencia produjeron un accidente

Paraná: motociclista atropelló a un policía en un control

Paraná: motociclista atropelló a un policía en un control

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Ruta 12: era de San Benito el motociclista fallecido

Ruta 12: era de San Benito el motociclista fallecido

Ovación
Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Regional Amateur: Atlético Paraná ganó un partido clave en María Grande

Con un doblete de Merentiel, Boca derrotó a Talleres y pasó a cuartos de final

Con un doblete de Merentiel, Boca derrotó a Talleres y pasó a cuartos de final

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Golazo de chilena de Cristiano Ronaldo para el Al Nassr

Golazo de chilena de Cristiano Ronaldo para el Al Nassr

Villa Elisa celebró un día lleno de emociones con los adultos mayores

Villa Elisa celebró un día lleno de emociones con los adultos mayores

La provincia
Regresó la Fragata Libertad y con ella la entrerriana Selena Santana tras una travesía inolvidable

Regresó la Fragata Libertad y con ella la entrerriana Selena Santana tras una travesía inolvidable

Entre Ríos cerró con éxito su participación en la COP30 y gestionó financiamiento directo

Entre Ríos cerró con éxito su participación en la COP30 y gestionó financiamiento directo

Cementerio Parroquial: un campo santo en San Benito

Cementerio Parroquial: un campo santo en San Benito

Luis Nipón Ruíz, un melómano emblemático de la región

Luis Nipón Ruíz, un melómano emblemático de la región

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Dejanos tu comentario