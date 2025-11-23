Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en la noche de este domingo. En el Siempre Sale hubo 14 ganadores, uno de Entre Ríos.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos millonarios que se pusieron en juego este domingo.

En el sorteo que se realizó en la noche de este domingo, ningún apostador se adjudicó los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en un nuevo sorteo. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 14 ganadores (uno es de Entre Ríos) y cada uno se hizo acreedor de $24.704.059,82.

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 18-21-16-40-27-19. Aquí, ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante por lo que acumula para el próximo sorteo $1.696.937.067.

En La Segunda los números favorecidos fueron 36-14-18-00-19-02. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad y para el próximo se acumulan $3.089.761.511.

En la Revancha, en tanto, aparecieron el 27-00-02-17-06-40. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión. Para el miércoles se estima un pozo $7.310.000.000.

Por último, en el Siempre Sale hubo 14 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 36-40-30-04-41-06. Cada uno se hará acreedor de $24.704.059,82. Uno de los ganadores es de Entre Ríos.