Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en la noche de este miércoles. En el Siempre Sale hubo 11 ganadores, dos de Entre Ríos.

19 de noviembre 2025 · 21:39hs
Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en la noche de este miércoles. 

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en la noche de este miércoles. 

En el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles, ningún apostador se adjudicó los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 11 ganadores y cada uno se hizo acreedor de $$24.635.542,50. Dos son de Entre Ríos.

LEER MÁS: Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional salieron el 45-14-29-37-24-12. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el sorteo del próximo domingo $1.448.145.815.

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida.

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo de este miércoles. 

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 18-29-34-30-03-33. Tampoco hubo ganadores y en el próximo sorteo habrá en juego $2.840.970.258.

Por su parte, en La Revancha vieron la luz el 39-35-05-04-10-32. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $6.884.342.604.

En el Siempre Sale, aparecieron: 22-43-41-25-38-40. Aquí hubo 11 ganadores y cada uno se lleva $24.635.542,50. Dos de los afortunados son entrerrianos.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale
Noticias relacionadas
Los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo de este miércoles. 

Quini 6: nuevamente los pozos millonarios quedaron vacantes

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

Pasó un nuevo sorteo del Quini 6

El dólar oficial cerró la jornada con una leve suba de $5. 

El dólar oficial cerró la jornada con una leve suba: cuál fue su cotización

Le impusieron un máximo de tres personas para las visitas a Cristina Fernández.

Le impusieron un máximo de tres personas para las visitas a Cristina Fernández

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Peñarol dio la sorpresa en la 14° fecha de la LPF

Peñarol dio la sorpresa en la 14° fecha de la LPF

SMN: emitieron una alerta por tormentas y vientos fuertes para Entre Ríos

SMN: emitieron una alerta por tormentas y vientos fuertes para Entre Ríos

Ultimo Momento
Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Peñarol dio la sorpresa en la 14° fecha de la LPF

Peñarol dio la sorpresa en la 14° fecha de la LPF

SMN: emitieron una alerta por tormentas y vientos fuertes para Entre Ríos

SMN: emitieron una alerta por tormentas y vientos fuertes para Entre Ríos

Muerte de Gabriel Gusmán: el jurado declaró la no culpabilidad de Oscar Molina y Diego Íbalo

Muerte de Gabriel Gusmán: el jurado declaró la no culpabilidad de Oscar Molina y Diego Íbalo

Se viene la Fiesta Provincial Galarza en Navidad

Se viene la Fiesta Provincial Galarza en Navidad

Policiales
Muerte de Gabriel Gusmán: el jurado declaró la no culpabilidad de Oscar Molina y Diego Íbalo

Muerte de Gabriel Gusmán: el jurado declaró la no culpabilidad de Oscar Molina y Diego Íbalo

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: Gusmán fue ejecutado

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14

Camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Ovación
Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Mariano Werner: Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar

Mariano Werner: "Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar"

Los futbolistas argentinos que están libres y buscan club para 2026

Los futbolistas argentinos que están libres y buscan club para 2026

Peligra la continuidad de Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay

Peligra la continuidad de Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay

Emiliano Stang viaja a Salta con una necesidad

Emiliano Stang viaja a Salta con una necesidad

La provincia
SMN: emitieron una alerta por tormentas y vientos fuertes para Entre Ríos

SMN: emitieron una alerta por tormentas y vientos fuertes para Entre Ríos

Se viene la Fiesta Provincial Galarza en Navidad

Se viene la Fiesta Provincial Galarza en Navidad

Entre Ríos: La Cámara de Diputados dio media sanción unánime al Presupuesto 2026

Entre Ríos: La Cámara de Diputados dio media sanción unánime al Presupuesto 2026

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador

Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador

Dejanos tu comentario