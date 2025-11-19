Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en la noche de este miércoles. En el Siempre Sale hubo 11 ganadores, dos de Entre Ríos.

En el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles, ningún apostador se adjudicó los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 11 ganadores y cada uno se hizo acreedor de $$24.635.542,50. Dos son de Entre Ríos.

En el sorteo Tradicional salieron el 45-14-29-37-24-12. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el sorteo del próximo domingo $1.448.145.815.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 18-29-34-30-03-33. Tampoco hubo ganadores y en el próximo sorteo habrá en juego $2.840.970.258.

Por su parte, en La Revancha vieron la luz el 39-35-05-04-10-32. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $6.884.342.604.

En el Siempre Sale, aparecieron: 22-43-41-25-38-40. Aquí hubo 11 ganadores y cada uno se lleva $24.635.542,50. Dos de los afortunados son entrerrianos.