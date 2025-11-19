En el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles, ningún apostador se adjudicó los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 11 ganadores y cada uno se hizo acreedor de $$24.635.542,50. Dos son de Entre Ríos.
Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes
Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en la noche de este miércoles. En el Siempre Sale hubo 11 ganadores, dos de Entre Ríos.
Todos los sorteos del Quini 6
En el sorteo Tradicional salieron el 45-14-29-37-24-12. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el sorteo del próximo domingo $1.448.145.815.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 18-29-34-30-03-33. Tampoco hubo ganadores y en el próximo sorteo habrá en juego $2.840.970.258.
Por su parte, en La Revancha vieron la luz el 39-35-05-04-10-32. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $6.884.342.604.
En el Siempre Sale, aparecieron: 22-43-41-25-38-40. Aquí hubo 11 ganadores y cada uno se lleva $24.635.542,50. Dos de los afortunados son entrerrianos.