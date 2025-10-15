Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Ningún apostador ganó los pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este miércoles. En cambio, en el Siempre Sale, hubo 25 ganadores, uno de Entre Ríos.

15 de octubre 2025 · 21:59hs
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles. En cambio, en el Siempre Sale, hubo 25 ganadores que se repartirán más de $8.681.551,07 cada uno.

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 06-03-04-31-35-43. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.747.436.954.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 39-29-36-30-15-16. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad y el próximo sorteo habrá en juego $792.509.445.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 17-00-22-03-02-21. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $3.376.184.517.

Por último, en el Siempre Sale salieron los siguientes números: 06-38-10-01-16-21. Hubo 25 ganadores y cada uno se lleva $9.689.284,80. Son 10 de Buenos Aires, cinco de Santa Fe, dos de Capital Federal y uno en Neuquén, Salta, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco, Córdoba, Corrientes y Mendoza.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes apostador Siempre Sale
