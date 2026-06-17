Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

El Quini 6 dejó vacantes los pozos millonarios. En el Siempre Sale hubo 47 apostadores que ganaron más de $7 millones, cuatro son de Entre Ríos.

17 de junio 2026 · 22:06hs
En el Quini 6  otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes. 

En el Quini 6  otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes. 

El Quini 6 volvió a quedar sin ganadores en sus principales pozos millonarios en el sorteo de este miércoles. En tanto que, el Siempre Sale tuvo 47 apostadores beneficiados con premios superiores a los 7.000.000 de pesos, cuatro son de Entre Ríos.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el acumulado para el próximo sorteo alcanzará una cifra récord, con un total de 8.200 millones de pesos.

Los pozos más importantes del Quini 6 quedaron vacantes este domingo.

Los pozos más importantes del Quini 6 no tuvieron ganadores

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes quedaron vacantes. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

LEER MÁS: Los pozos más importantes del Quini 6 no tuvieron ganadores

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 15-21-12-44-05-31. El pozo quedó vacante, por lo que el pozo de $2.250.681.476 pasó al próximo sorteo.

En La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 04-30-36-22-25-16 y también quedó vacante. Para el próximo domingo se acumularon $3.009.575.228 .

Por último, en la modalidad Siempre Sale, los números favorecidos fueron 08-00-14-35-05-22. En este caso, 47 apostadores lograron cinco aciertos y cada uno obtuvo un premio de $7.485.716,68. Cuatro de los ganadores son de Entre Ríos.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale
Noticias relacionadas
En el Quini 6 un apostador se llevó 1.400 millones en La Segunda.

Quini 6: un apostador se llevó 1.400 millones en La Segunda

El Indec informó que el costo de construcción subió un 2,7% en en mayo. 

Indec: el costo de construcción subió un 2,7% en mayo

nvisibilizado durante años, la historia circunscribió a Martín Miguel de Güemes como una figura guerrillera sin reconocerle su papel fundamental en la emancipación de la patria.

Martín Miguel de Güemes: el mítico guardián del norte

diputados va por el dictamen del super rigi y la renegociacion con los holdouts

Diputados va por el dictamen del Súper RIGI y la renegociación con los Holdouts

Ver comentarios

Lo último

Patronato puso la mira en Unión de Santa Fe

Patronato puso la mira en Unión de Santa Fe

Gastón Álvarez presentará su proyecto Tonga Udimar en Villaguay

Gastón Álvarez presentará su proyecto Tonga Udimar en Villaguay

Murió a los 35 años la actriz Daveigh Chase, recordada por La llamada y Lilo & Stitch

Murió a los 35 años la actriz Daveigh Chase, recordada por La llamada y Lilo & Stitch

Ultimo Momento
Patronato puso la mira en Unión de Santa Fe

Patronato puso la mira en Unión de Santa Fe

Gastón Álvarez presentará su proyecto Tonga Udimar en Villaguay

Gastón Álvarez presentará su proyecto Tonga Udimar en Villaguay

Murió a los 35 años la actriz Daveigh Chase, recordada por La llamada y Lilo & Stitch

Murió a los 35 años la actriz Daveigh Chase, recordada por La llamada y Lilo & Stitch

Indec: el costo de construcción subió un 2,7% en mayo

Indec: el costo de construcción subió un 2,7% en mayo

La millonaria cifra que River gastó en los jugadores borrados

La millonaria cifra que River gastó en los jugadores borrados

Policiales
Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Violento episodio en Domínguez: investigan agresión a un hombre en un establecimiento de salud

Violento episodio en Domínguez: investigan agresión a un hombre en un establecimiento de salud

Ruta 14: violento choque entre un camión y una máquina vial

Ruta 14: violento choque entre un camión y una máquina vial

Prisión preventiva y embargo millonario para un narco atrapado en Feliciano

Prisión preventiva y embargo millonario para un narco atrapado en Feliciano

Allanaron un campo en Concordia por trata laboral

Allanaron un campo en Concordia por trata laboral

Ovación
Cavani se va de Boca: rescindirá su contrato

Cavani se va de Boca: rescindirá su contrato

Orgullo para Paraná Rowing: Miranda Lescano Doce fue convocada a la Selección Argentina

Orgullo para Paraná Rowing: Miranda Lescano Doce fue convocada a la Selección Argentina

Mauro Arambarri se convirtió en el nuevo fichaje de River Plate y firmó hasta 2028

Mauro Arambarri se convirtió en el nuevo fichaje de River Plate y firmó hasta 2028

El Turismo Carretera llega a Rafaela con 55 inscriptos

El Turismo Carretera llega a Rafaela con 55 inscriptos

Gran actuación entrerriana en el Nacional U14 de atletismo

Gran actuación entrerriana en el Nacional U14 de atletismo

La provincia
Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

El Mundial llega a la pantalla del Cineclub Noble con un nuevo ciclo de películas

El Mundial llega a la pantalla del Cineclub Noble con un nuevo ciclo de películas

Más de 130 artistas participaron de una presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Más de 130 artistas participaron de una presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Exalumnos de la Escuela Normal Superior José María Torres repudiaron hechos vandálicos en el mausoleo

Exalumnos de la Escuela Normal Superior José María Torres repudiaron hechos vandálicos en el mausoleo

Dejanos tu comentario