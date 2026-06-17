Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

El Quini 6 dejó vacantes los pozos millonarios. En el Siempre Sale hubo 47 apostadores que ganaron más de $7 millones, cuatro son de Entre Ríos.

El Quini 6 volvió a quedar sin ganadores en sus principales pozos millonarios en el sorteo de este miércoles. En tanto que, el Siempre Sale tuvo 47 apostadores beneficiados con premios superiores a los 7.000.000 de pesos, cuatro son de Entre Ríos.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el acumulado para el próximo sorteo alcanzará una cifra récord, con un total de 8.200 millones de pesos.

Los pozos más importantes del Quini 6 no tuvieron ganadores

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 15-21-12-44-05-31. El pozo quedó vacante, por lo que el pozo de $2.250.681.476 pasó al próximo sorteo.

En La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 04-30-36-22-25-16 y también quedó vacante. Para el próximo domingo se acumularon $3.009.575.228 .

Por último, en la modalidad Siempre Sale, los números favorecidos fueron 08-00-14-35-05-22. En este caso, 47 apostadores lograron cinco aciertos y cada uno obtuvo un premio de $7.485.716,68. Cuatro de los ganadores son de Entre Ríos.