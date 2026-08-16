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Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos con respecto a Malvinas: "Mantenemos la neutralidad"

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, aseguró que Washington mantiene sin cambios su postura sobre la cuestión Malvinas.

16 de agosto 2026 · 21:07hs
Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos con respecto a Malvinas: Mantenemos la neutralidad.

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos con respecto a Malvinas: "Mantenemos la neutralidad".

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, aseguró que Washington mantiene sin cambios su postura sobre la cuestión Malvinas y descartó que exista una modificación en la política exterior de la administración de Donald Trump respecto del reclamo argentino de soberanía sobre las islas.

En una entrevista con TN, Lamelas fue consultado sobre las versiones que señalaban un posible cambio de posición de Estados Unidos y respondió de manera contundente: “Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas y eso no ha cambiado”. Ante otra consulta sobre un supuesto documento del Pentágono, insistió: “Hasta ahora la posición sobre las islas no ha cambiado. Tenemos una posición de neutralidad”.

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El diplomático también fue consultado sobre la posibilidad de que Washington participe en la construcción de una base naval integral en Ushuaia. Lamelas sostuvo que ese proyecto no forma parte actualmente de las conversaciones entre ambos países y puso el foco en la cooperación militar que ya existe.

“Nosotros no estamos hablando de esa base en estos momentos, estamos hablando de otros temas militares en los que estamos cooperando mucho”, explicó.

Ejercicios conjuntos

En ese sentido, destacó la participación del portaaviones USS Nimitz en ejercicios conjuntos y mencionó la asistencia estadounidense para que la Argentina incorpore aviones F-16 y P-3 Orion, además de los vehículos Stryker. También anticipó que habrá nuevos ejercicios militares durante el próximo año.

Lamelas remarcó así el nivel de cooperación que mantienen Washington y Buenos Aires en materia de defensa. “Estamos cooperando, tenemos mucha cooperación con Argentina en temas militares. Ayudamos a conseguir los F-16”, señaló durante la entrevista. Además, ante una consulta sobre los helicópteros Black Hawk, afirmó que la Argentina está interesada y que Estados Unidos analiza de qué manera puede colaborar.

La promesa de Lamelas sobre la visa para argentinos

Durante la entrevista, el embajador también se refirió al Programa de Exención de Visado (Visa Waiver), una de las cuestiones que el Gobierno argentino busca concretar con Estados Unidos.

Lamelas aseguró que trabaja junto al canciller Pablo Quirno y al embajador argentino en Washington, Alex Oxenford, para que la Argentina cumpla con los requisitos necesarios para ingresar al programa.

“Antes de que yo me vaya como embajador, vamos a tener visa waiver. Es una promesa”, afirmó. Y agregó: “Estamos trabajando para que se apruebe la exención del visado”. Sin embargo, aclaró que el proceso no se resolverá necesariamente en tres o seis meses, ya que existen alrededor de 15 criterios que deben cumplirse.

La entrevista también abordó otros aspectos de la relación bilateral, entre ellos la cooperación en seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Lamelas destacó el trabajo conjunto entre organismos argentinos y estadounidenses y señaló que Washington busca profundizar los vínculos entre el Ministerio de Seguridad, las Fuerzas Armadas, el FBI y la DEA.

Peter Lamelas Estados Unidos Malvinas
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