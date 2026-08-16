Gimnasia de Concepción del Uruguay celebró otra victoria como local

Gimnasia de Concepción del Uruguay venció 2 a 0 a Defensores de Puerto Vilellas. El Lobo está en el lote de líderes de la reválida del Torneo Federal A.

Gimnasia de Concepción del Uruguay derrotó este domingo 2 a 0 a Defensores de Puerto Vilelas, Chaco, en un encuentro disputado en el estadio Hermanos Núñez en el marco de la cuarta fecha de la zona 1 de la Reválida del Torneo Federal A. Tomás Palladino y Micael Bogado fueron los goleadores del pleito.

El Lobo es puntero de la zona 1 de la Reválida con 7 unidades y comparte la punta con Boca Unidos de Corrientes y Atlético Escobar, este último su próximo rival en condición de visitante. Además toma mayor distancia con los puestos de descenso.

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Otros resultados de la Reválida, Zona A

Atlético Escobar derrotó 3 a 2 a Tucumán Central en condición de visitante. Boca Unidos goleó 3 a 0 a Sarmiento de Resistencia, en suelo chaqueño. Mientras que Sportivo Las Parejas e Independiente de Chivilcoy igualaron 0 a 0.

Gimnasia de Concepción, en el lote de líderes

Las posiciones de la Zona A de la Reválida del Torneo Federal A quedaron de la siguiente manera

Boca Unidos 7

Gimnasia (Concepción del Uruguay) 7

Defensores de Puerto Vilellas 7

Atlético Escobar 7

El Linqueño 5

Sportivo Las Parejas 3

Sarmiento 3

Independiente 2

Tucumán Central 1