Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

En la noche de este miércoles se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y los principales pozos quedaron vacantes. En tanto que en el Siempre Sale se registraron 82 ganadores y cada uno se llevó $2.464.796,09.

En el sorteo Tradicional, los número que vieron la luz fueron los siguientes: 32-18-26-29-42-00. Aquí el pozo quedó vacante.

Lo mismo ocurrió en La Segunda, donde los números que salieron fueron el 25-38-07-27-45-22.

En tanto que en La Revancha se registraron estos números: 44-34-33-24-40-16. En esta modalidad tampoco hubo ganadores.

Por último, en el Siempre Sale salieron el 41-45-32-04-11-27. Aquí hubo 86 ganadores con cinco aciertos y cada uno se llevó $2.464.796,09.