Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y los pozos millonarios quedaron vacantes. En el Siempre Sale hubo 82 ganadores y cada uno se llevó $2.464.796,09.

6 de agosto 2025 · 21:51hs
Este miércoles

Este miércoles, los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes. 

En la noche de este miércoles se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y los principales pozos quedaron vacantes. En tanto que en el Siempre Sale se registraron 82 ganadores y cada uno se llevó $2.464.796,09.

LEER MÁS: Quini 6: los números ganadores del sorteo 3.292 del domingo

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional, los número que vieron la luz fueron los siguientes: 32-18-26-29-42-00. Aquí el pozo quedó vacante.

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

Quini 6: los números ganadores del sorteo 3.292 del domingo

No se registraron ganadores en los pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este miércoles.

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos 

Lo mismo ocurrió en La Segunda, donde los números que salieron fueron el 25-38-07-27-45-22.

En tanto que en La Revancha se registraron estos números: 44-34-33-24-40-16. En esta modalidad tampoco hubo ganadores.

Por último, en el Siempre Sale salieron el 41-45-32-04-11-27. Aquí hubo 86 ganadores con cinco aciertos y cada uno se llevó $2.464.796,09.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes
Noticias relacionadas
No se registraron ganadores en los pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este domingo.

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos millonarios

Diputados aprobó el proyecto de financiamiento universitario.

Diputados aprobó el proyecto de financiamiento universitario

Alertan sobre estafa digital que invoca al Correo Argentino y busca robar datos personales.

Alertan sobre estafa digital que invoca al Correo Argentino y busca robar datos personales

Karina Milei y Mauricio Macri cerraron el acuerdo para competir juntos en CABA.

Karina Milei y Mauricio Macri cerraron el acuerdo para competir juntos en CABA

Ver comentarios

Lo último

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: Es un pase de facturas

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: "Es un pase de facturas"

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Ultimo Momento
Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: Es un pase de facturas

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: "Es un pase de facturas"

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

Villa Elisa candidata a Best Tourism Village 2025

Villa Elisa candidata a Best Tourism Village 2025

Policiales
Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Adolescente fue detenido con bochitas de cocaína y quedó alojado en el Copnaf

Adolescente fue detenido con "bochitas" de cocaína y quedó alojado en el Copnaf

Murió la joven suboficial de la Policía

Murió la joven suboficial de la Policía

Paraná: detuvieron a una persona tras arrojar marihuana a la Unidad Penal Nº1

Paraná: detuvieron a una persona tras arrojar marihuana a la Unidad Penal Nº1

Una mujer era cautiva de un hombre en Concordia

Una mujer era cautiva de un hombre en Concordia

Ovación
Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: Es un pase de facturas

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: "Es un pase de facturas"

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Finalmente Agustín Martínez no regresará en San Juan

Finalmente Agustín Martínez no regresará en San Juan

Cultural Aranguren hizo historia y se consagró campeón del Torneo Apertura

Cultural Aranguren hizo historia y se consagró campeón del Torneo Apertura

La provincia
Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

Villa Elisa candidata a Best Tourism Village 2025

Villa Elisa candidata a Best Tourism Village 2025

San Cayetano: nueva celebración por el Santo del pan y el trabajo

San Cayetano: nueva celebración por el Santo del "pan y el trabajo"

Proyectos de ley: reunión para modificar el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura

Proyectos de ley: reunión para modificar el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura

Paraná: UTA anuncia paro de colectivos desde esta medianoche

Paraná: UTA anuncia paro de colectivos desde esta medianoche

Dejanos tu comentario