Quedó libre Brenda Barattini, condenada por cortar el pene a su amante.

La Justicia de Córdoba concedió la libertad condicional anticipada a Brenda Micaela Barattini , quien en noviembre de 2017 le cortó el pene a su amante con una tijera de podar. La arquitecta había sido condenada a 13 años de prisión por "tentativa de homicidio", pena que se cumplía en noviembre de 2030.

Estuvo detenida casi ocho años en la cárcel de Bouwer y, según informó La Voz, recién el miércoles 25 de noviembre de 2026 podía acceder al beneficio de la libertad condicional. Sin embargo, el juez de Ejecución Facundo Moyano Centeno decidió otorgarle la libertad el martes pasado, luego de que Barattini obtuviera diez meses y tres días de reducción por haber realizado numerosos cursos de capacitación durante su detención.

Salió de prisión Brenda Barattini tras casi ocho años de encierro

Brenda Barattini (1).jpeg

Tras su liberación, Barattini fijó domicilio en Comodoro Rivadavia, su ciudad de origen, y se comprometió a realizar un tratamiento psicológico ambulatorio. También debe presentarse de manera mensual ante el patronato del liberado. Permanece vigente una orden de restricción que le prohíbe acercarse a menos de mil metros de cualquier lugar donde pueda encontrarse su examante.

El hecho ocurrió en noviembre de 2017, cuando Barattini atacó a Sergio F. en el departamento de él. Ella tenía entonces 26 años y él, 40. Con una tijera de podar, le seccionó el 90 por ciento del pene y le provocó heridas en los testículos. Después del ataque, se entregó de inmediato a la Policía y quedó detenida. Según consta en la causa, ambos mantenían "un vínculo del tipo sexual".

El caso se volvió público rápidamente: se filtraron fotos del hombre intentando contener la hemorragia y también imágenes de las cirugías de urgencia a las que fue sometido. En una entrevista con La Voz, Barattini declaró: "Para que yo reaccionara de esa manera, me generó un daño muy grave. Un golpe muy grave. A mí me generó un daño psicológico muy grande. Vulnerando mi intimidad, y eso no se hace. Ni a una mujer, ni a un hombre, ni a nadie. Yo respondí… quizá no de una manera correcta, pero respondí". Y añadió: "No lo haría de vuelta. No, porque la violencia no se apaga con violencia".

Consultada sobre si la víctima había difundido un video íntimo suyo, respondió: "Él ha reconocido que había un video y que lo pasó". En un comienzo, la acusada también sostuvo que había sido víctima de abuso sexual, aunque luego no insistió en esa hipótesis. Sergio F. perdió mucha sangre y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos lograron reconstruirle los genitales.

Antes del juicio, Barattini ofreció 30 mil dólares a la víctima para llegar a un acuerdo económico y evitar el proceso, pero tanto la querella como la fiscalía rechazaron esa posibilidad. En 2019, un jurado popular resolvió por unanimidad que el ataque representó un intento de homicidio agravado por alevosía, por lo que la arquitecta fue condenada a 13 años de prisión.

La severidad de la pena (que coincidió con lo solicitado por la fiscalía) generó sorpresa e incidentes menores en la sala. "Mierda, mierda, mierda", gritó la madre de Barattini antes de salir corriendo. Mientras la acusada era retirada, algunos familiares insultaron y tuvieron altercados con la seguridad. Una joven fue detenida por romper el vidrio protector de un matafuegos en el pasillo de acceso a la sala.