Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

Javier Milei: "No vamos a calmar nuestra vocación reformista; abróchense los cinturones"

Javier Milei aseguró que las elecciones fueron "una prueba de fuego al Gobierno más reformista de la historia".

20 de noviembre 2025 · 08:06hs
Javier Milei: No vamos a calmar nuestra vocación reformista; abróchense los cinturones

Javier Milei habló en un evento de la Corporación América, en Vicente López, y dio un discurso cargado de optimismo respecto a los próximos pasos del Gobierno y las reformas que tiene en mente. Según explicó, todo lo que se viene en la segunda etapa de gestión disparará el crecimiento económico de la Argentina para “desandar 100 años de errores”.

Tanto es así, que el Presidente utilizó la popular frase “crecer a tasas chinas” para reformularla y hablar de la Argentina: “No podemos dar este crecimiento por descontado. Ha pasado la noche. Asoman los primeros rayos de la mañana, pero el cambio necesita tiempo. El mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas”.

mariana brey afirmo que la renga deberia agradecerle a javier milei

Mariana Brey afirmó que La Renga debería agradecerle a Javier Milei

el estado hood robin y la farsa de javier milei

El Estado Hood Robin y la farsa de Javier Milei

“Tenemos que entender que esto no sucedió nunca antes. Ningún argentino vivió lo que estamos por empezar ahora en los próximos años. No sólo en lo económico, también desde lo político”, dijo el mandatario. Y agregó: “Hoy tenemos el mismo nivel de popularidad que al empezar el Gobierno, pero con el triple de poder legislativo, luego de haber hecho el trabajo sucio de ordenar las cuentas en dos años. Si en diciembre de 2023 les decíamos que íbamos a estar así hoy, nadie lo hubiera imaginado. Tenemos la oportunidad de desandar 100 años de errores económicos”.

Además, vinculó esto con el resultado electoral del 26 de octubre dejando entrever que si el apoyo en las urnas se repitiera podría ser reelecto con facilidad para seguir con el proyecto política actual durante un nuevo mandato: “Fue 41 a 24. Eso se llama primera vuelta. Eso abre las perspectivas no sólo para que estemos más tranquilos, si no para poder avanzar con mucha más fuerza. No vamos a cambiar nuestra vocación reformista y el apoyo que hemos tenido lo que va a hacer es que aceleremos aún más. Abróchense los cinturones porque van a ver más reformas”.

LEER MÁS: En EEUU, Javier Milei instó a empresarios a invertir en Argentina: "Quiero invitarlos a formar parte del futuro"

Corporación América

El presidente Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, quien se ubicó en primera fila junto al presidente de la Corporación América, Eduardo Eurnekián. El jefe de Estado reiteró su reconocimiento al mérito de su hermana como estratega política del año electoral que terminó con un notable crecimiento parlamentario de La Libertad Avanza. Hoy el partido que ambos lideran tiene representación en las 24 provincias del país. Sobre esa base el presidente asentó su optimismo de cara al futuro.

“Me comprometí a entrar a un año electoral apretando la política fiscal y monetaria. No pasó nunca que la política económica fuera contractiva en un año electoral. A pesar de eso el pueblo argentino decidió acompañar la disciplina. No cayó ante el soborno de la política de recibir algo durante el año electoral y después pagar el costo. No cayó en la trampa populista. Es algo importante de los argentinos", reflexionó el libertario.

En ese marco, Milei esbozó un ajuste en el lineamiento de su política económica: “El programa económico argentino tiene cinco anclas. A las tres que ya conocen, cambiaria, monetaria y fiscal, que aseguraron el programa económico hasta octubre, hoy se le suman dos más, geopolítica y política”.

Y explicó: “Argentina hoy tiene la posibilidad de ser protagonista de un cambio de regla global. EEUU necesita un aliado para ordenar el continente descarriado por décadas del socialismo del s.XXI. El ancla política no es ni más ni menos que la voluntad de la gente que le dijo que no al pasado. Sin el apoyo de la gente cualquier acción es vacía, por eso nunca hay que darlo por sentado”.

Batalla cultural

Durante varios pasajes de su exposición, el presidente hizo foco en la importancia de lo que ha denominado “batalla cultural”, esto es, persuadir a la sociedad de que las ideas del capitalismo de libre mercado que pregona son las que traerán prosperidad y mejor calidad de vida. “Si las personas no están comprometidas con las ideas uno puede hacer uno o dos buenos gobiernos pero el germen del socialismo siempre está ahí”, dijo Milei.

En el tramo final, insistió en que el resultado tangible de esas ideas son el crecimiento de la inversión, la mayor demanda de trabajo y el aumento en los salarios. “No hay nada mejor para un empresario que un trabajador, ni nada mejor para un trabajador que un empresario”, sintetizó. “No podemos permitir de nuevo que el socialismo frene en seco el proceso de acumulación de capital. Estamos ingresando en un círculo virtuoso en donde el crecimiento económico y la batalla cultural se retroalimentan”, dijo el jefe de Estado para reforzar el espíritu de su discurso en Vicente López.

Javier Milei Gobierno reforma
Noticias relacionadas
hubo mas de 276 mil puestos de trabajo perdidos en menos de dos anos

Hubo más de 276 mil puestos de trabajo perdidos en menos de dos años

El Gobierno dividirá la Secretaría de Scioli para darle más poder a Adorni y Santilli.

Cambios en el Gobierno: se divide Turismo y Deportes y lo reparten entre Adorni y Santilli

El séptimo hijo entrerriano que Milei reconoció como ahijado presidencial.

El séptimo hijo entrerriano que Milei reconoció como ahijado presidencial

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en la noche de este miércoles. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ver comentarios

Lo último

Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan Te amé mucho, muy en Boston

Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan "Te amé mucho, muy" en Boston

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

Ultimo Momento
Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan Te amé mucho, muy en Boston

Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan "Te amé mucho, muy" en Boston

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

Policiales
Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

Muerte de Gabriel Gusmán: el jurado declaró la no culpabilidad de Oscar Molina y Diego Íbalo

Muerte de Gabriel Gusmán: el jurado declaró la no culpabilidad de Oscar Molina y Diego Íbalo

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: Gusmán fue ejecutado

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Ovación
FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

APB: los visitantes sacaron ventajas en el inicio de los playoffs

APB: los visitantes sacaron ventajas en el inicio de los playoffs

Liga Argentina: el duelo provincial fue para Rocamora

Liga Argentina: el duelo provincial fue para Rocamora

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Mariano Werner: Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar

Mariano Werner: "Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar"

La provincia
Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

La modelo entrerriana Aldana Masset desfiló en Miss Universo 2025 y cautivó al público

La modelo entrerriana Aldana Masset desfiló en Miss Universo 2025 y cautivó al público

La Universidad Tecnológica Nacional celebró los 40 años en Concordia

La Universidad Tecnológica Nacional celebró los 40 años en Concordia

Frigerio estará en el debate federal del CFI con Kicillof y otros gobernadores

Frigerio estará en el debate federal del CFI con Kicillof y otros gobernadores

Dejanos tu comentario