Le impusieron un máximo de tres personas para las visitas a Cristina Fernández

A partir de ahora la expresidenta Cristina Fernández podrá recibir un máximo de tres personas. Fue después que recibiera el lunes a nueve economistas.

19 de noviembre 2025 · 17:14hs
Le impusieron un máximo de tres personas para las visitas a Cristina Fernández.

Le impusieron un máximo de tres personas para las visitas a Cristina Fernández.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 resolvió modificar el régimen de visitas de Cristina Fernández, al considerar que la ex presidenta incumplió las condiciones de su prisión domiciliaria al haber recibido de forma simultánea a nueve personas sin la debida autorización judicial.

La decisión, firmada este martes, responde a una publicación realizada el pasado 17 de noviembre desde la cuenta verificada de la ex Presidenta en la red social X, en la que informaba sobre un encuentro en su casa con un grupo de economistas, en ocasión del Día del Militante.

La reducción de visitas para Cristina Fernández

Si bien las personas que participaron del encuentro figuraban en una nómina presentada por la defensa el 12 de noviembre, la autorización solicitada no contemplaba la reunión simultánea de todos los visitantes. Por ello, el juez a cargo del control de la ejecución de la pena consideró que el evento se realizó sin autorización previa y contravino las reglas impuestas.

La resolución señala que este tipo de encuentros “no se compadece con la lógica de restricción que caracteriza el régimen excepcional de prisión domiciliaria” y que desvirtúan su naturaleza punitiva. Además, establece que en adelante las visitas no autorizadas deberán ser solicitadas en forma individual, con una justificación concreta, fecha y hora previstas.

El nuevo régimen fijado por el tribunal impone que las visitas no podrán exceder las dos horas de duración, se permitirán hasta dos veces por semana y no podrán concurrir más de tres personas por vez.

Asimismo, se mantiene la autorización general únicamente para familiares directos, médicos tratantes, abogados defensores y la custodia policial, conforme a las nóminas ya aprobadas.

El fallo también dejó sin efecto una autorización previa del 14 de noviembre, y dispuso que la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal supervise el cumplimiento de estas nuevas pautas, con informes detallados de cada ingreso al domicilio.

Finalmente, el tribunal advirtió que, ante nuevos incumplimientos, la modalidad de prisión domiciliaria podrá ser revisada y eventualmente revocada, de acuerdo al artículo 34 de la ley 24.660.

