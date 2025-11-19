El dólar oficial cerró la jornada con una leve suba: cuál fue su cotización

En la jornada de este miércoles, el dólar oficial cerró en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta. La divisa mostró una suba de $5 con relación al martes.

El dólar oficial cerró este miércoles en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre del martes. En lo que va de la semana, la moneda estadounidense registró altibajos en el precio de su cotización. Es así que volvió a subir y cerró en $1.430, un incremento del 0,36%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.430 y $1.440 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

La cotización de los otros dólares

El dólar blue cotizó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, sin registrar cambios durante la jornada.

En tanto que el dólar mayorista se ubicó en $1.405, subió 0,7% y quedó a 100 pesos del techo cambiario (hoy en $1.505,48).