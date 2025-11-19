Uno Entre Rios | El País | Dólar oficial

El dólar oficial cerró la jornada con una leve suba: cuál fue su cotización

En la jornada de este miércoles, el dólar oficial cerró en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta. La divisa mostró una suba de $5 con relación al martes.

19 de noviembre 2025 · 19:02hs
El dólar oficial cerró la jornada con una leve suba de $5. 

El dólar oficial cerró la jornada con una leve suba de $5. 

El dólar oficial cerró este miércoles en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre del martes. En lo que va de la semana, la moneda estadounidense registró altibajos en el precio de su cotización. Es así que volvió a subir y cerró en $1.430, un incremento del 0,36%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.430 y $1.440 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar oficial subió $10 con relación al lunes y cerró en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.

El dólar oficial mostró una suba: cuál fue la cotización de este martes

El dólar oficial abrió la semana con una baja de $10. 

El dólar oficial bajó en el inicio de la semana: cuál fue la cotización

LEER MÁS: El dólar oficial mostró una suba: cuál fue la cotización de este martes

La cotización de los otros dólares

El dólar blue cotizó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, sin registrar cambios durante la jornada.

En tanto que el dólar mayorista se ubicó en $1.405, subió 0,7% y quedó a 100 pesos del techo cambiario (hoy en $1.505,48).

Dólar oficial cotización
Noticias relacionadas
El dólar oficial bajó $5 en el cierre de la semana. 

El dólar oficial bajó $5 en el cierre de la semana: cuál fue su cotización

El dólar oficial abrió la semana en calma. 

Cómo inició la semana el dólar oficial

Le impusieron un máximo de tres personas para las visitas a Cristina Fernández.

Le impusieron un máximo de tres personas para las visitas a Cristina Fernández

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida.

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Ver comentarios

Lo último

El dólar oficial cerró la jornada con una leve suba: cuál fue su cotización

El dólar oficial cerró la jornada con una leve suba: cuál fue su cotización

Mariano Werner: Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar

Mariano Werner: "Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar"

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Ultimo Momento
El dólar oficial cerró la jornada con una leve suba: cuál fue su cotización

El dólar oficial cerró la jornada con una leve suba: cuál fue su cotización

Mariano Werner: Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar

Mariano Werner: "Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar"

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Peligra la continuidad de Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay

Peligra la continuidad de Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay

Los futbolistas argentinos que están libres y buscan club para 2026

Los futbolistas argentinos que están libres y buscan club para 2026

Policiales
La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: Gusmán fue ejecutado

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14

Camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Ovación
Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Mariano Werner: Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar

Mariano Werner: "Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar"

Los futbolistas argentinos que están libres y buscan club para 2026

Los futbolistas argentinos que están libres y buscan club para 2026

Peligra la continuidad de Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay

Peligra la continuidad de Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay

Emiliano Stang viaja a Salta con una necesidad

Emiliano Stang viaja a Salta con una necesidad

La provincia
Entre Ríos: La Cámara de Diputados dio media sanción unánime al Presupuesto 2026

Entre Ríos: La Cámara de Diputados dio media sanción unánime al Presupuesto 2026

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador

Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador

Nación adjudicó los tramos oriental y conexión de la red federal de concesiones

Nación adjudicó los tramos oriental y conexión de la red federal de concesiones

El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privadas

El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privadas

Dejanos tu comentario