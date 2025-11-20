Uno Entre Rios | El País | familias

Gastos incontrolables: el endeudamiento de las familias anotó un nuevo récord

Datos del Banco Central reflejan un alza en las deudas impagas de tarjeta de crédito. La morosidad en las familias fue récord en septiembre.

20 de noviembre 2025 · 21:54hs
El endeudamiento de las familias anotó un nuevo récord en séptiembre.

El endeudamiento de las familias anotó un nuevo récord en séptiembre.

A medida que los gastos se siguen disparando, la morosidad en las familias alcanzó un nuevo récord en septiembre último, según un reporte del Banco Central. De esta forma, se produjo el 11° incremento consecutivo en el ratio de irregularidad de los créditos.

La morosidad de las familias

El Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA) mostró que la morosidad en los hogares creció desde el 6,6% al 7,3%, máximo desde que la autoridad monetaria comenzó los registros, en enero de 2010.

la municipalidad de parana asistio a 60 familias por el temporal

La Municipalidad de Paraná asistió a 60 familias por el temporal

Axel Kicillof y Cornejo se cruzaron por las políticas privatistas del Gobierno.

Axel Kicillof y Cornejo se cruzaron por las políticas "privatistas" del Gobierno

Las expectativas para noviembre-enero muestran un giro hacia el optimismo.

Como venía ocurriendo en meses anteriores, el incremento se concentró en dos líneas: préstamos personales (donde el porcentaje trepó desde el 8,2% al 9,1%) y tarjetas de crédito (con un alza desde el 6,7% al 7,4%).

En el caso de los préstamos prendarios, hubo una leve suba, mientras que en los créditos hipotecarios se observó una estabilidad en apenas 0,9%.

Mientras tanto, para las empresas también hubo un aumento en la morosidad, pero bastante menor (desde el 1,4% al 1,7%).

En este caso resaltó el alza en los créditos con garantía prendaria.

Al agregar familias y empresas, la irregularidad avanzó desde el 3,7% al 4,2%.

En este caso, para remontarse a un valor más elevado hay que ir a inicios de 2022.

familias Récord BCRA
Noticias relacionadas
javier milei: no vamos a calmar nuestra vocacion reformista; abrochense los cinturones

Javier Milei: "No vamos a calmar nuestra vocación reformista; abróchense los cinturones"

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en la noche de este miércoles. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

El dólar oficial cerró la jornada con una leve suba de $5. 

El dólar oficial cerró la jornada con una leve suba: cuál fue su cotización

Le impusieron un máximo de tres personas para las visitas a Cristina Fernández.

Le impusieron un máximo de tres personas para las visitas a Cristina Fernández

Ver comentarios

Lo último

Axel Kicillof y Cornejo se cruzaron por las políticas privatistas del Gobierno

Axel Kicillof y Cornejo se cruzaron por las políticas "privatistas" del Gobierno

Gastos incontrolables: el endeudamiento de las familias anotó un nuevo récord

Gastos incontrolables: el endeudamiento de las familias anotó un nuevo récord

Se habilitó el ingreso al Parque Industrial por Miguel David

Se habilitó el ingreso al Parque Industrial por Miguel David

Ultimo Momento
Axel Kicillof y Cornejo se cruzaron por las políticas privatistas del Gobierno

Axel Kicillof y Cornejo se cruzaron por las políticas "privatistas" del Gobierno

Gastos incontrolables: el endeudamiento de las familias anotó un nuevo récord

Gastos incontrolables: el endeudamiento de las familias anotó un nuevo récord

Se habilitó el ingreso al Parque Industrial por Miguel David

Se habilitó el ingreso al Parque Industrial por Miguel David

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Policiales
Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

Ovación
Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Copa Davis: Tomás Etcheverry venció a Jan-Lennard Struff y le dio el primer punto a Argentina

Copa Davis: Tomás Etcheverry venció a Jan-Lennard Struff y le dio el primer punto a Argentina

Mariano Moreno C consiguió el ascenso a la Elite

Mariano Moreno C consiguió el ascenso a la Elite

La provincia
El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

Diputados transfirió cargos al Ejecutivo para fortalecer el área de Salud Mental

Diputados transfirió cargos al Ejecutivo para fortalecer el área de Salud Mental

Rogelio Frigerio destacó el potencial del agro con tecnología y el acompañamiento del Estado

Rogelio Frigerio destacó el potencial del agro con tecnología y el acompañamiento del Estado

Docentes entrerrianos se capacitan sobre el uso de pantallas en las infancias

Docentes entrerrianos se capacitan sobre el uso de pantallas en las infancias

Entre Ríos prohíbe todas las quemas entre diciembre y febrero para prevenir incendios

Entre Ríos prohíbe todas las quemas entre diciembre y febrero para prevenir incendios

Dejanos tu comentario