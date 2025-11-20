Uno Entre Rios | El País | Axel Kicillof

Axel Kicillof y Cornejo se cruzaron por las políticas "privatistas" del Gobierno

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el de Mendoza, Alfredo Cornejo, se cruzaron durante un encuentro del Consejo Federal de Inversiones.

20 de noviembre 2025 · 22:08hs
Axel Kicillof y Cornejo se cruzaron por las políticas privatistas del Gobierno.

Axel Kicillof y Cornejo se cruzaron por las políticas "privatistas" del Gobierno.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el de Mendoza, Alfredo Cornejo, se cruzaron este jueves durante un encuentro del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la ciudad de Buenos Aires a partir de las políticas del Gobierno calificadas de “privatistas” por el ex ministro de Economía del kirchnernsimo.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el mandatario bonaerense formó parte de un evento que ofreció una postal inusual, ya que posó junto a los mandatarios de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Jujuy, Carlos Sadir; de San Luis, Claudio Poggi, y Mendoza, todos ellos de buena sintonía con la Casa Rosada.

El endeudamiento de las familias anotó un nuevo récord en séptiembre.

Gastos incontrolables: el endeudamiento de las familias anotó un nuevo récord

javier milei: no vamos a calmar nuestra vocacion reformista; abrochense los cinturones

Javier Milei: "No vamos a calmar nuestra vocación reformista; abróchense los cinturones"

La defensa de Axel Kicillof

En ese marco, durante su discurso en la jornada del CFI, Kicillof aprovechó para defender el rol de la universidad pública y rechazar políticas “miserables” y “privatistas” que dejan afuera a los jóvenes de la educación.

Las palabras del gobernador generaron tensión con el mandatario mendocino, que minutos antes había cuestionado a los gobiernos anteriores por no “sostener políticas de largo plazo”, al tiempo que ponderó la experiencia chilena.

LEER MÁS: Frigerio estará en el debate federal del CFI con Kicillof y otros gobernadores

Una vez concluido el evento, el mandatario de Mendoza arremetió contra Kicillof en declaraciones a la prensa presente en la actividad. “Llegó tarde porque tenía sus excusas, entendí, creo que el mensaje que hizo es el típico mensaje del kirchnerismo”, caracterizó Cornejo tras las palabras de Kicillof.

El contrapunto entre ambos gobernadores fue ante los jóvenes de todas las provincias que se dieron cita en el marco de la Semana de Integración Federal (SIF), que se realiza del 20 al 22 de noviembre en la ciudad autónoma de Buenos Aires.

La actividad tuvo lugar en en el Goldencenter Eventos y también contó con la presencia del secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.

Kicillof había considerado ayer que es “difícil” que el ministro del Interior, Diego Santilli, lo convoque a las reuniones que viene manteniendo con mandatarios provinciales para negociar el Presupuesto 2026 y las reformar laboral, impositiva y del Código Penal.

“Es difícil. Espero que los funcionarios perduren en el tiempo y puedan cumplir sus funciones”, dijo Kicillof en declaraciones al programa ‘Noticias Argentinas’ de Radio Splendid.

Así, el mandatario provincial se mostró escéptico ante la posibilidad de que Santilli lo incluya en su ronda de reuniones con los jefes provinciales.

Axel Kicillof Mendoza Buenos Aires
Noticias relacionadas
Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en la noche de este miércoles. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

El dólar oficial cerró la jornada con una leve suba de $5. 

El dólar oficial cerró la jornada con una leve suba: cuál fue su cotización

Le impusieron un máximo de tres personas para las visitas a Cristina Fernández.

Le impusieron un máximo de tres personas para las visitas a Cristina Fernández

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida.

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Ver comentarios

Lo último

Axel Kicillof y Cornejo se cruzaron por las políticas privatistas del Gobierno

Axel Kicillof y Cornejo se cruzaron por las políticas "privatistas" del Gobierno

Gastos incontrolables: el endeudamiento de las familias anotó un nuevo récord

Gastos incontrolables: el endeudamiento de las familias anotó un nuevo récord

Se habilitó el ingreso al Parque Industrial por Miguel David

Se habilitó el ingreso al Parque Industrial por Miguel David

Ultimo Momento
Axel Kicillof y Cornejo se cruzaron por las políticas privatistas del Gobierno

Axel Kicillof y Cornejo se cruzaron por las políticas "privatistas" del Gobierno

Gastos incontrolables: el endeudamiento de las familias anotó un nuevo récord

Gastos incontrolables: el endeudamiento de las familias anotó un nuevo récord

Se habilitó el ingreso al Parque Industrial por Miguel David

Se habilitó el ingreso al Parque Industrial por Miguel David

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Policiales
Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

Ovación
Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Copa Davis: Tomás Etcheverry venció a Jan-Lennard Struff y le dio el primer punto a Argentina

Copa Davis: Tomás Etcheverry venció a Jan-Lennard Struff y le dio el primer punto a Argentina

Mariano Moreno C consiguió el ascenso a la Elite

Mariano Moreno C consiguió el ascenso a la Elite

La provincia
El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

Diputados transfirió cargos al Ejecutivo para fortalecer el área de Salud Mental

Diputados transfirió cargos al Ejecutivo para fortalecer el área de Salud Mental

Rogelio Frigerio destacó el potencial del agro con tecnología y el acompañamiento del Estado

Rogelio Frigerio destacó el potencial del agro con tecnología y el acompañamiento del Estado

Docentes entrerrianos se capacitan sobre el uso de pantallas en las infancias

Docentes entrerrianos se capacitan sobre el uso de pantallas en las infancias

Entre Ríos prohíbe todas las quemas entre diciembre y febrero para prevenir incendios

Entre Ríos prohíbe todas las quemas entre diciembre y febrero para prevenir incendios

Dejanos tu comentario