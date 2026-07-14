España prolongó su paternidad ante Francia al ganarle también en el Mundial 2026

Después de ganarle en las semifinales de la Euro 2024 y la Nations League 2025, Esáña se impuso también en el Mundial por 2-0 y lo tiene de hijo.

Lamine Yamal había asegurado en más de una oportunidad que España no tenía que tenerle miedo a Francia, que para muchos era la principal candidata para quedarse con el Mundial 2026. La joven estrella de Barcelona sacó chapa antes de la semifinal diciendo que eran los campeones de Europa, declaración que fue ratificada en el campo de juego con un categórico 2-0 para esperar en la final por Argentina o Inglaterra.

España, que hace 37 partidos que no pierde , llegó a esta semifinal frente a Francia con dos antecedentes recientes que le permitían sentirse con mucha confianza para sacar adelante el duelo de este martes.

El 9 de julio de 2024, por la Eurocopa, España se impuso por 2-1 a Francia en el en el Allianz Arena de Múnich para meterse en la final: abrió el marcador Randal Kolo Muani y lo dieron vuelta Lamine Yamal y Dani Olmos.

Luego, España se quedó con el título al imponerse por 2-1 a Inglaterra con tantos de Nico Williams y Mikel Oyarzabal (abrió de penal la semifinal del Mundial), mientras que los británicos empataron de manera transitoria por Cole Palmer.

El otro antecedente positivo para España fue el año pasado en la Nations League, en un partidazo en Stuttgart que terminó con victoria por 5-4. Lamine Yamal (2), Nico Williams, Mikel Merino y Pedri marcaron los goles de los conducidos por Luis De la Fuente, que ganaba por 5-1 a falta de 10 minutos.

En la definición del título, España no pudo con Portugal, que se impuso en la definición por penales después de que igualaran por 2-2.

Después de la semifinal de la Eurocopa y la Nations League, España y Francia volvieron a enfrentarse en la misma instancia y ahora también en el Mundial la Roja se quedó con la victoria con los tantos de Oyarzabal y Pedro Porro.

España estiró la paternidad ante Francia y ahora, después de 39 partidos, lleva 19 victorias, contra las 13 de Les Bleus siete empates. Sin embargo, los Galos pueden jactarse de haber ganado dos finales: Eurocopa 1984 (2-0) y Nations League 2021. (2-1)

Hasta este martes, Francia también se había impuesto en el único cruce de eliminación directa en un Mundial, que había sido los octavos de final de Alemania 2006 (3-1). España emparejó esa estadística y así le ganó ocho de los últimos 11 duelos.