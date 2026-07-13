Javier Milei reúne a legisladores libertarios para avanzar con la reforma del Banco Central

Javier Milei se reúne con legisladores de La Libertad Avanza para hablar sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que enviará al Congreso

Javier Milei se reúne con legisladores de La Libertad Avanza para hablar sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que enviará al Congreso

El presidente Javier Milei encabezará este lunes un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza para exponer los detalles del proyecto que modificará la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) . La iniciativa busca reforzar la independencia de la entidad, limitar la asistencia al Tesoro y convertir la estabilidad monetaria en su único objetivo.

La reunión está prevista para las 15 en el Salón Héroes de Malvinas y servirá tanto para explicar los principales aspectos técnicos del proyecto como para comenzar a definir la estrategia parlamentaria que necesitará el oficialismo para impulsar su aprobación en ambas cámaras.

Del encuentro participarán además funcionarios y dirigentes que integran la mesa política del oficialismo, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y miembros del equipo legislativo que coordinan la relación con el Congreso.

La reforma del Banco Central fue señalada por Milei como una de las prioridades de esta nueva etapa de gestión. El mandatario viene trabajando en el texto junto al presidente de la entidad, Santiago Bausili; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con quienes mantuvo reuniones recientes en la Quinta de Olivos para ultimar los detalles del articulado.

El eje principal de la propuesta consiste en redefinir el rol del Banco Central. El Gobierno pretende reemplazar los múltiples objetivos establecidos por la legislación vigente por un único mandato: preservar el valor de la moneda. Según la visión oficial, la actual normativa habilita una excesiva intervención política sobre la autoridad monetaria y favorece prácticas que terminan generando inflación.

Entre los cambios previstos figura la prohibición expresa de financiar al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria, tanto de manera directa como indirecta. El proyecto también contempla reforzar la autonomía institucional del Banco Central mediante mayores resguardos para sus autoridades, endureciendo las condiciones para la remoción del presidente y del directorio.

Otra de las modificaciones apunta a eliminar el mecanismo de letras intransferibles utilizado históricamente para asistir financieramente al Estado y restringir la distribución de utilidades contables del organismo, salvo circunstancias excepcionales.

La iniciativa incorpora además la posibilidad de establecer sanciones para los funcionarios que vulneren la independencia de la entidad o habiliten mecanismos de financiamiento monetario del gasto público. Milei sostuvo en reiteradas ocasiones que quienes afecten la autonomía del Banco Central deberían enfrentar responsabilidades penales.

"Apagado del Estado"

En paralelo, el Presidente impulsa la incorporación de un mecanismo denominado “shutdown”, que obligaría al Poder Ejecutivo a limitar determinadas actividades estatales cuando se agoten las partidas previstas en el Presupuesto aprobado por el Congreso, evitando así la búsqueda de recursos extraordinarios mediante emisión.

Desde la Casa Rosada aseguran que la reforma busca cerrar una etapa que el mandatario define como décadas de utilización del Banco Central para financiar déficits fiscales. En ese sentido, Milei sostiene que los cambios apuntan a impedir que futuros gobiernos vuelvan a recurrir a la emisión como herramienta para cubrir desequilibrios de las cuentas públicas.

Aunque el proyecto ya se encuentra en su fase final de elaboración, todavía resta definir por cuál de las dos cámaras ingresará formalmente al Congreso. Esa decisión será analizada por la conducción política del oficialismo, que también evalúa los apoyos necesarios para una discusión que anticipa resistencias de la oposición.

La iniciativa implicará además una revisión de la reforma de la Carta Orgánica aprobada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que amplió las facultades del Banco Central para asistir financieramente al Estado y sumó objetivos vinculados al desarrollo económico, el empleo y la estabilidad financiera.

Con este nuevo encuentro con la bancada libertaria, el Gobierno busca ordenar la estrategia parlamentaria y acelerar el tratamiento de un proyecto que considera clave para blindar institucionalmente su programa económico.