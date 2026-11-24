El Indec difundió el EMAE de septiembre y Si bien creció mensualmente, no fue suficiente para traccionar el total y confirmó la recesión técnica.

El Indec confirmó la recesión técnica de la Argentina.

La actividad económica cayó 1,2% en el tercer trimestre del año frente al mismo trimestre del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Así, en los primeros nueve meses del año, la expansión económica arroja una variación positiva del 1%.

De acuerdo con el informe oficial del organismo, cinco de los 16 sectores que conforman el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registraron aumentos interanuales. Se destacaron los avances de Explotación de minas y canteras (11,1%), Electricidad, gas y agua (4%) y Construcción (3,5%).

Entre los tres rubros le sumaron 0,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del indicador.

Del otro lado quedaron las caídas de los otros 10 sectores económicos, entre los que se destacó la contracción de Pesca (-48,6%).

La economía, en recesión

Respecto de la medición desestacionalizada, la actividad económica subió apenas 1,1% en septiembre, por lo que técnicamente la Argentina entró en una recesión.

Esto se da cuando la economía de un país registra caídas desestacionalizadas durante dos trimestres consecutivos. Distintos economistas sostenían que, para evitar este escenario, la economía debía crecer, al menos, un 8% en septiembre.

En el segundo trimestre de 2026, el Producto Bruto Interno (PBI) arrojó una caída del 0,6%. Para la medición del tercero, julio tuvo una marcada merma del 2,9%, mientras que agosto rebotó levemente un 0,1%, por lo que la expansión de septiembre no será suficiente para evitar que la economía entre en recesión.

El EMAE de cada sector en septiembre de 2026

Explotación de minas y canteras: 11,1%.

Construcción: 3,5%.

Electricidad, gas y agua: 4%.

Hoteles y restaurantes: 3,4%.

Servicios sociales y de salud: 0,7%.

Enseñanza: -0,5%.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: -0,3%.

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: -2,2%.

Transporte y comunicaciones: -0,7%.

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,7%.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: -2%.

Impuestos netos de subsidios: -1,3%.

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -2,2%.

Pesca: -48,6%.

Industria manufacturera: -1,8%.

Intermediación financiera: -11,5%.