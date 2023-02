Progresar: Anses confirmó la reapertura de inscripciones

"Queremos seguir impulsando la beca Progresar para superar el nivel de cobertura de diciembre de 2022, que fue de 1.700.000 chicos", señaló Raverta, entrevistada por Agencia Télam. La titular de Anses puntualizó los tres objetivos de su gestión: "aumentar el alcance de las prestaciones, recuperar tiempo perdido en relación al poder de compra de los jubilados, y lograr la ley que habilita un plan de pagos previsional" para los trabajadores con edad de jubilarse pero que no llegan a las tres décadas de aportes.

En 2022, el Progresar registró la inversión más alta desde su creación, con $120.000 millones ejecutados. Para marzo, se prevé el anuncio de un nuevo incremento que se corresponda con la actualización de los precios del transporte, material didáctico, libros y conectividad, entre otras cuestiones. Existe un sitio web con tutoriales que explican el procedimiento de inscripción: https://becasprogresar.educacion.gob.ar/.

Fernanda Raverta remarcó la importancia de la beca, considerando que "a los esfuerzos hay que acompañarlos con condiciones, con oportunidades, con un piso de posibilidades para que después ese esfuerzo tenga frutos y valga la pena. Esa es la manera de ganarle a los discursos de la anti-política: que madres y padres vean para sus hijos un mejor horizonte y una mejor perspectiva de vida que la que tuvieron ellos".

En la misma entrevista, Fernanda Raverta se refirió a uno de las propuestas que la Anses presentó para su debate en el Congreso: el proyecto de ley del Plan de Pago de Deuda Previsional. En ese sentido, entendió que está "en riesgo que la jubilación deje de ser un derecho y que quede como una pensión no contributiva" si no se aprueba una nueva ley de moratoria previsional, ante la posición del bloque de Juntos por el Cambio de no dar quórum a ningún proyecto del oficialismo.

"La idea es que hombres y mujeres que deben años de aportes puedan saldarlos con un plan de pagos. Lo que permite esta ley es, estando en actividad, saldar años que debas hasta el 2012 y, si tenés la edad de jubilarte, saldar años que debas hasta el 2008. Además, incorporamos yampliamos la cobertura de las mujeres para que puedan computar años de aportes por tareas de cuidado. Se trata de volver a tener lo que tuvimos desde el 2004 hasta el 31 de diciembre pasado. La ley tiene que ver con conservar un derecho ya incorporado. Es muy arbitrario pensar que algo que estaba absolutamente consustanciado en el sistema previsional deje de estarlo y, mucho menos, por la arbitrariedad de un bloque político que no da quórum", detalló.

En ese sentido, llamó a los legisladores opositores a "que cada uno diga lo que piensa de esta ley en el recinto porque así se construyen en democracia las decisiones parlamentarias" y se mostró esperanzada: "Sé que en algún momento los diputados de la oposición se van a dar cuenta de que hay 800 mil personas en Argentina que tienen que jubilarse este año de la mano de una moratoria y van a permitir discutir esta ley", publicó Ámbito Financiero.