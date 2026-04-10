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Prefectura montó operativo en una radio de Corrientes y restringió el ingreso

Prefectura y Gendarmería impidieron el ingreso a LT12 en Paso de los Libres; tras la presión social, se habilitó parcialmente la programación local.

10 de abril 2026 · 14:12hs
Prefectura montó operativo en una radio de Corrientes y restringió el ingreso.

Prefectura montó operativo en una radio de Corrientes y restringió el ingreso.

Un fuerte conflicto se desató en la histórica LT12 Radio General Madariaga de Paso de los Libres y en Confluencia FM, luego de que se interrumpiera la programación local por una decisión atribuida al Gobierno Nacional, lo que derivó en un operativo de seguridad, protestas y la posterior reapertura parcial de la emisora ante la presión social.

Según denunciaron trabajadores y referentes sociales, efectivos de Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional desplegaron un operativo en los ingresos de la emisora estatal, impidiendo en un primer momento el acceso del personal a las instalaciones. La medida se produjo en el marco de una veintena de manifestantes convocados por la Asamblea Multisectorial, quienes se acercaron de manera pacífica para reclamar por la continuidad de la programación local, la defensa de los puestos de trabajo y la pluralidad de voces.

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LT12 Radio Madariaga: denuncian vaciamiento y suspensión de contenidos locales

LT 12 Radio General Madariaga & Confluencia FM (1).jpeg

Horas más tarde, y tras la creciente tensión y la visibilización del conflicto en la comunidad, se habilitó nuevamente el ingreso y se permitió durante algunas horas la transmisión de contenidos locales.

A partir de las 19, el micrófono fue abierto para expresiones públicas. Sara Alegre, referente de la Asamblea Multisectorial, destacó el valor histórico y social de la emisora en la región: "Esta radio nos acompaña día tras día, tiene historia viva, la voz de todas las comunidades cercanas y también de las más alejadas", expresó. En su intervención, subrayó además la importancia de preservar la identidad local de la emisora: "Queremos seguir escuchando la voz de la gente de acá, a nuestros locutores y locutoras con amor por la ciudad, porque LT12 es Libres, LT12 es el portal de la patria".

Alegre también manifestó preocupación por la situación laboral de los trabajadores de la emisora, señalando que atraviesan un contexto de "asedio y control", y remarcó la necesidad de garantizar sus derechos.

El conflicto se originó tras una orden emanada desde el Gobierno Nacional que dispuso el cese de las transmisiones locales de LT12 y Confluencia FM, ambas con sede en calle Sitja Nin de Paso de los Libres. La medida habría sido comunicada telefónicamente desde Buenos Aires el pasado 18 de marzo, sin que exista (según denunciaron los trabajadores) ningún acto administrativo formal que la respalde.

Desde ese momento, la producción local dejó de salir al aire, aunque periodistas, operadores y técnicos continuaron asistiendo a sus lugares de trabajo.

Los empleados rechazaron versiones informales que atribuían la decisión a conflictos internos y aseguraron haber cumplido siempre con sus funciones de manera profesional.

La emisora, integrante de la red de medios públicos de Radio Nacional Argentina, emplea a más de 25 trabajadores en la ciudad. Ante la situación actual, el personal se declaró en estado de alerta y asamblea permanente, advirtiendo sobre un posible proceso de vaciamiento, con riesgos de retiros forzados o despidos.

También denunciaron irregularidades en el pago de horas extras y la falta de garantías sobre la continuidad de las tareas habituales, lo que profundiza la incertidumbre laboral.

LT12 Radio General Madariaga es considerada una emisora de fuerte arraigo regional, con influencia en el sur de Corrientes y zonas fronterizas. Su programación local ha sido históricamente un canal fundamental para la difusión de información comunitaria y la construcción de identidad social en la región.

El cese de su producción local dejó a Paso de los Libres sin uno de sus principales medios de comunicación pública, en un contexto en el que los medios regionales cumplen un rol central en el acceso a la información.

Entre los principales pedidos de trabajadores y organizaciones sociales se encuentran la formalización oficial de la medida, la restitución de la programación local y la garantía de continuidad laboral.

Hasta el momento, no hubo una comunicación oficial pública que explique los motivos de la decisión, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro de LT12 y Confluencia FM.

Prefectura Radio Paso de los Libres
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