Precandidato de Milei sugirió reemplazar ESI por pornografía

En otras definiciones, Marra se mostró "contento" por la presentación de El Dipy cómo candidato en La Matanza. "Tiene una visión desde una salida de una clase social que se esforzó para tener un ascenso a través de su calidad artística en el sector privado. No es de los artistas que le cobra al gobierno para tocar en Plaza de Mayo", destacó el legislador porteño.

"De la democracia para acá siempre destacamos a Carlos Menem. No sé si es comparable con presidentes que estuvieron antes porque el mundo era otro. Me quedo con él nada más", dijo Marra enalteciendo la figura del expresidente y finalizó con un análisis de la campaña de Patricia Bullrich: "Se está postulando para estar en La Libertad Avanza".

Luego de sus declaraciones radiales, el precandidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza publicó en su cuenta de Twitter un texto para corregirse. "Aclaro que fue un error y no pienso de esa manera", señaló y consideró que "la educación sexual debe existir en la infancia con el objetivo principal de detectar abusos intrafamiliares. Deben capacitarse a las maestras en enseñarles a los chicos qué está bien y qué está mal. Deben ser capaces de buscar y detectar pautas de alarma".

"Fue un error" pero..

Embed Sobre mi declaración: aclaro que fue un error y no pienso de esa manera.



Esto es lo que pienso: la educación sexual DEBE EXISTIR en la infancia con el objetivo principal de detectar abusos intrafamiliares. Deben capacitarse a las maestras en enseñarles a los chicos qué está… — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) June 17, 2023

Sin embargo, consideró que "el problema es que la ESI hoy utiliza este argumento moral para meterles adoctrinamiento en ideología de género a los chicos por la puerta de atrás. Los docentes deben ser capaces de detectar pautas y de enseñar a los chicos que nadie puede tocarlos".

El economista continuó opinando sobre educación con perspectiva de género, sosteniendo que: "Los docentes no deben travestir niños en clase, los docentes no deben decirles a los niños que existen 358 géneros (porque no existen), los docentes no deben bajo ningún punto de vista inducir jamás cambios de género en niños que luego llevan a aberraciones como la castración, como vemos a diario en distintas partes del mundo. Educación sexual, sí, para cuidar a los chicos, no para adoctrinarlos".