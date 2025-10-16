Uno Entre Rios | El País | peces

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

Un surubí del proyecto Peces Marcados recorrió 906 kilómetros desde Corrientes hasta el sur de Entre Ríos, pasando por Paraná. Registra recorrido en 11 meses

16 de octubre 2025 · 13:01hs
Un surubí del proyecto Peces Marcados recorrió 906 kilómetros desde Corrientes hasta el sur de Entre Ríos

Un surubí del proyecto Peces Marcados recorrió 906 kilómetros desde Corrientes hasta el sur de Entre Ríos, pasando por Paraná. Registra recorrido en 11 meses
Un dorado recorrió 600 kilómetros. Fue pescado y devuelto en Itatí

Un dorado recorrió 600 kilómetros. Fue pescado y devuelto en Itatí, Corrientes, y se registró su recorrido hasta Paraná de La Palmas.

Un ejemplar de surubí salió desde Ituzingó, Corrientes, y llegó al Paraná Pavón, al sur de la provincia de Entre Ríos, tras recorrer 906 kilómetros. El recorrido se conoce gracias a Peces Marcados un proyecto que, desde 2019, llevan adelante investigadores del Instituto de Ictiología del Nordeste (#INICNE) de la Facultad de Ciencias Veterinarias – UNNE y del Instituto de Biología Subtropical (IBS-UNaM-Conicet), con financiación de la Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP) y la colaboración de pescadores y guías de pesca con devolución.

anularon una condena porque el juez uso ia para redactar la sentencia

Anularon una condena porque el juez usó IA para redactar la sentencia

Más jóvenes terminan la secundaria pero persisten las desigualdades

Más jóvenes terminan la secundaria pero persisten las desigualdades

Pecesmarcados

El proyecto de marcado de peces del tramo argentino-paraguayo del río Paraná apunta al seguimiento de los peces devueltos de la pesca recreativa y surgió del contacto entre las educaciones educativas, pescadores y guías de pesca, en el marco de proyectos anteriores de monitoreo de la pesca recreativa regional.

"La implementación de mecanismos de seguimiento de peces devueltos ofrecería un atractivo más a la pesca recreacional al permitirles a los pescadores conocer más sobre los peces que habitualmente capturan. Así, desde el #INICNE (UNNE) se diseñó el proyecto de colocación de una marca plástica a los peces por parte de los pescadores, quienes además deben enviar información sobre el ejemplar capturado y marcado al equipo técnico a cargo del proyecto", indicaron en su oportunidad los científicos.

Surubí

Surubí

Este surubí en particular, fue devuelto al río marcado durante la Fiesta del Surubí de Ituzaingó, en noviembre de 2024. Y, esta semana, el pez dejó de emitir la señal en el Paraná Pavón, tras once meses y 906 kilómetros recorridos.

LEER MÁS. Protegen un inusitado cardumen de surubíes detectado en el río Paraná

El método

Los pescadores colocan una marca plástica a los peces y envían información sobre el ejemplar capturado y marcado al equipo técnico a cargo del proyecto. Las especies a las que se le colocan las marcas son dorados, surubíes, bogas, manguruyúes y pacúes.

A los pescadores interesados se les provee la marca que deben introducir en la aleta dorsal del pez. Se le saca una foto del número de la marca y al pez y se remiten todos los datos por WhatsApp a un número que figura en el plástico.

Pero además de marcar los peces y enviar los datos al equipo coordinador, los pescadores también pueden colaborar en caso de pescar algún ejemplar marcado previamente, caso en el cual deben tomar una foto y remitir también a los responsables del estudio.

Debido a la difusión del proyecto las propuestas de colaboración de pescadores se multiplicaron por lo que se decidió realizar el estudio en el río Paraná en el tramo compartido entre Argentina y Paraguay. Se sumaron pescadores de Litoral, de Salta, Santiago del Estero, Córdoba y también de Brasil, Paraguay y Uruguay.

Se marcaron hasta el momento miles de peces lo que propició la obtención de registros sobre captura y recaptura, estimaciones de los stocks de las especies blanco, así como en el conocimiento de sus movimientos en espacio y tiempo.

La metodología se enmarca en lo que se denomina ciencia participativa colaborativa, donde la producción científica es dirigida por un equipo de investigadores, y diferentes actores de la comunidad contribuyen con datos, ejecutan de actividades metodológicas esenciales y difunden los resultados.

dorados dorado Peces marcados

Un dorado

Un dorado recorrió 600 kilómetros. Fue pescado y devuelto en Itatí, Corrientes, y se registró su recorrido hasta Paraná de La Palmas. La bióloga correntina Natalia Silvakuper, a cargo de dos importantes proyectos desarrollados con la colaboración de distintas instituciones científicas y pesqueras, incluyendo el Instituto de Ictiología de la UNNE, explica que "se busca estudiar los movimientos y desplazamientos de distintas especies, principalmente el dorado, surubí, manguruyú, pacú, entre otras. Se capturan cuidadosamente los ejemplares y se les coloca un precinto azul numerado en la aleta dorsal. Cada precinto tiene un código único y los números de contacto donde los pescadores pueden reportar la captura, permitiendo conocer rutas, tiempos y zonas de permanencia. Esta información ayuda a conservar las poblaciones y fomentar la pesca responsable con devolución".

peces Proyecto Corrientes Entre Ríos surubí
Noticias relacionadas
Ningún apostador ganó los pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este miércoles.

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

En La Rioja, el Conicet halló restos fósiles de un dinosaurio. 

La Rioja: el Conicet halló restos fósiles de un dinosaurio

Salió a la luz presunto vínculo entre Fred Machado y Lácteos Vidal, empresa que habría sido aportante de la campaña presidencial de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich guarda silencio sobre la vinculación con Fred Machado

En la Cámara de Diputados de la Nación aprobaron un dictamen de mayoría para reafirmar las atribuciones del Congreso sobre el empréstito tomado por Argentina. Se dio en el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Finanzas y la de Presupuesto y Hacienda.

Diputados: dictamen reafirma atribuciones del Congreso sobre empréstito tomado por Argentina

Ver comentarios

Lo último

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

Ultimo Momento
El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Anularon una condena porque el juez usó IA para redactar la sentencia

Anularon una condena porque el juez usó IA para redactar la sentencia

Policiales
Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Ministro uruguayo admitió fallas en frontera tras el caso de Pablo Rodríguez Laurta

Ministro uruguayo admitió fallas en frontera tras el caso de Pablo Rodríguez Laurta

Paraná: adolescente perdió el control de un auto y terminó en una zanja

Paraná: adolescente perdió el control de un auto y terminó en una zanja

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Ovación
El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

APB: Triunfos locales en el cierre de la décima fecha

APB: Triunfos locales en el cierre de la décima fecha

Los equipos de la APB, listos para salir al parqué en el Campeonato Entrerriano

Los equipos de la APB, listos para salir al parqué en el Campeonato Entrerriano

Alejandra Grasmuck necesita ayuda para continuar su tratamiento oncológico

Alejandra Grasmuck necesita ayuda para continuar su tratamiento oncológico

La provincia
Concurso abierto para cubrir la secretaría de dos juzgados civiles y comerciales de Paraná

Concurso abierto para cubrir la secretaría de dos juzgados civiles y comerciales de Paraná

Entre Ríos: jueves de calor intenso con máximas de 31 grados

Entre Ríos: jueves de calor intenso con máximas de 31 grados

Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Se realiza el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Frigerio presentó el Presupuesto 2026 con un ambicioso plan de obras públicas

Frigerio presentó el Presupuesto 2026 con un ambicioso plan de obras públicas

Paraná: no existe tope de edad para obtener carnet de conducir

Paraná: no existe tope de edad para obtener carnet de conducir

Dejanos tu comentario