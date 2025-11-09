Pasó un nuevo sorteo del Quini 6

Se desarrolló el sorteo de todos los domingos del Quini 6 y 15 apostadores ganaron más de 22 millones de pesos en el Siempre Sale y dos son de Entre Ríos.

El sorteo del Quini 6 de este domingo volvió a dejar vacantes los grandes pozos millonarios de las modalidades más esperadas. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron, ante la falta de ganadores en las principales categorías, el próximo sorteo ofrecerá una bolsa total acumulada de 10.100 millones de pesos , cifra que genera gran expectativa entre los apostadores de todo el país.

En la modalidad Tradicional , los números sorteados fueron 05 – 09 – 26 – 02 – 28 – 45 .

Ningún participante logró acertar la combinación completa, por lo que el pozo principal quedó vacante una vez más. Para el próximo sorteo, esta categoría acumula un total de $828.530.010, cifra que podría atraer una importante cantidad de nuevas apuestas.

La Segunda del Quini: otro pozo que sigue creciendo

Tampoco hubo ganadores en La Segunda del Quini, donde salieron los números 17 – 22 – 26 – 05 – 18 – 21.

La ausencia de apostadores afortunados hizo que el pozo se eleve a 2.221.354.454 de pesos para la próxima edición. Esta modalidad suele concentrar una gran cantidad de apuestas debido a los montos millonarios que reparte y la posibilidad de repetir los mismos números que en el Tradicional.

La Revancha: más de 5.800 millones de pesos esperan por un ganador

La modalidad Revancha también quedó vacante. Los números extraídos fueron 25 – 04 – 03 – 15 – 01 – 31, sin coincidencias exactas entre los apostadores.

De esta forma, el pozo se incrementa a 5.823.231.021 pesos, siendo el más alto entre todas las categorías del Quini 6. Los expertos en juegos de azar destacan que este monto podría convertir al próximo sorteo en uno de los más atractivos de los últimos años.

El Siempre Sale tuvo 15 ganadores: dos de Entre Ríos

La suerte sí se hizo presente en la modalidad Siempre Sale, donde los números ganadores fueron 40 – 33 – 17 – 30 – 41 – 37.

En esta categoría, 15 apostadores lograron acertar cinco de los seis números sorteados, por lo que cada uno cobrará 22.027.950 pesos.

Según confirmaron desde Lotería de Santa Fe, dos de los ganadores son oriundos de la provincia de Entre Ríos, lo que generó gran expectativa entre los apostadores de la provincia.

Expectativa y récord en juego

Con la suma total de los pozos, el próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 10.100 millones de pesos, una cifra histórica que promete movilizar a miles de jugadores en todo el país.

Desde la Lotería de Santa Fe recordaron que el Quini 6 es uno de los juegos más tradicionales y populares de la Argentina, y que parte de la recaudación se destina a fines sociales, deportivos y educativos en diferentes provincias.

Cuándo se realiza el próximo sorteo

El próximo sorteo del Quini 6 se llevará a cabo el miércoles 12, y podrá seguirse en vivo a través de las plataformas oficiales de Lotería de Santa Fe y distintos canales de televisión.

Las apuestas podrán realizarse hasta minutos antes del inicio del sorteo, tanto en agencias oficiales como mediante los sistemas de juego online habilitados.