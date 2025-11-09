Rowing y Estudiantes se consagraron en el Campeonato Regional de Clubes

Los equipos de Rowing y Estudiantes fueron campeones en las categorías A y B de Damas Sub 19, respectivamente.

Fue un domingo soñado para los representantes de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) en las distintas categorías del Campeonato Regional de Clubes NEA Sub 19 de Damas, disputado en Rosario. Rowing y Estudiantes fueron campeones en las divisiones A y B, respectivamente, tras imponerse ayer en las finales.

El PRC superó 4-3 en una infartante definición por penales sobre Náutico El Quillá de Santa Fe, tras empatar 3 a 3 en un vibrante encuentro. Emiliana Uriona Devetter marcó los tres tantos en el partido.

Para llegar a la gloria, previamente el elenco Albiceleste había finalizado segundo en la Zona A, tras golear 4 a 0 a Aranduroga (los cuatro tantos fueron de Uriona Devetter), caer por 3 a 2 ante El Quillá (otra vez Uriona Devetter fue la goleadora del equipo) y superar 1 a 0 a Provincial A de Rosario (gol de Magalí Díaz Del Castillo).

En las semifinales igualó 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima de Rosario A (gol Magdalena Saurin Yugdar) y se impuso por 3-2 en la definición por penales.

Con nueve gritos Emiliana Uriona Devetter fue la goleadora del torneo. Además, fue elegida la mejor jugadora de la final.

El plantel de Rowing estuvo compuesto por Martina Della Ghelfa (capitana), Valentina Leineker, Lourdes Acosta, Renata Moussa, Sofía Correa, Josefina Morales, Maite Saurin, Pilar Osuna, Maggie Saurin, Magali Díaz, Candela Caino, Milena Minni, Martina Quintana, Victoria Bertossi, Emiliana Uriona, Yazmín Yuri, Florencia Magnin y Argentina Guzmán. Mientras que el cuerpo técnico estuvo integrado por el entrenador Bruno Prelli; el asistente Nicolás Quintana; y el preparador físico Francisco Galetto. La jefa de equipo es Vanina Sciortino.

Estudiantes, demoledor

CAE CAMPEON Estudiantes ganó por goleada sus cinco partidos. Gentileza Amaro Mill

Por su parte, en la categoría B, Estudiantes tuvo un paso arrollador y ganó sus cinco partidos. En la Zona A goleó 4 a 0 a Universidad del Rosario B (goles de Paz Raitieri, Clara Cañas, Sara Velásquez y Victoria Rodríguez Senkman), Bancario (tantos de Rocío Heintze Overtello y tres de Raitieri) y Alumni de Casilda (convirtieron Heintze Overtello, Raitieri –dos– y Valentiza Izaguirre), y 3 a 0 a Regatas de Resistencia (goles de Paula Mizawak Ratto, Raitieri y Miranda Reggiardo). En la final superó 3 a 0 a Universidad del Nordeste (hack trick de Raitieri), se consagró y logró el ascenso para la próxima temporada.

Además, Paz Raitieri fue la goleadora del certamen con 10 goles y Valentina Bruera fue la valla menos vencida ya que no recibió ningún tanto.

Rowing se subió al podio en Sub 14

Paralelamente en Resistencia se jugó el Campeonato Regional de Clubes NEA Sub 14 de Damas, en los que en la división A participaron dos elencos paranaenses, Rowing y Paracao.

En la Zona B, el Remero terminó tercero en la competencia tras igualar 1 a 1 ante Universitario del Nordeste (gol de Catalina Bonarrigo) y Universitario de Rosario (tanto de Lara Belotti), y vencer 4 a 3 a Aranduroga (tres goles de Juana Ruiz y el restante de Bonarringo). En la semifinal empató 3 a 3 con Gimnasia de Rosario (goles de Martina Wagner, Fátima Uriona Devetter y María Emilia Taleb) y perdió 6-5 en los penales. Por el tercer y cuarto puesto igualó 1 a 1 ante Universitario de Rosario (gol de Bonarrigo) y ganó 3-1 por penales.

Mientras que Paracao en la Zona A igualó 2 a 2 con CRAI (goles de Guadalupe Ruiz Díaz y Branda Romero), y perdió 2 a 1 con Náutico El Quillá (gol de Ruiz Díaz) y con Gimnasia de Rosario (gol de Ruiz Díaz). En las semifinales del reposicionamiento superó 3 a 1 a Aranduroga (Ruiz Díaz marcó un triplete) y en el partido por el quinto y sexto puesto se impuso por 1 a 0 sobre CRAI (otra vez gol de Ruiz Díaz). Guadalupe Ruiz Díaz, con siete tantos, fue la máxima artillera de la competencia.