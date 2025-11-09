Tres entrerrianas jugarán el Panamericano de Naciones con la Selección Argentina Sub 19 Emilia Carrivale, Angelina Corvetto y Sofía Broggi se pondrán la camiseta Albiceleste en el Panamericano de Naciones que se disputa en San Juan. 9 de noviembre 2025 · 22:00hs

Emilia Carrivale, jugadora de Neuquén, se encuentra en San Juan para disputar el Panamericano de Naciones.

Tres jugadoras entrerrianas fueron seleccionadas por el director técnico Darío Giuliani para formar parte del plantel de la Selección Argentina Sub 19 en el Campeonato Panamericano de Naciones, que se disputa en la provincia de San Juan hasta el 14 de noviembre.

Emilia Carrivale, representante del Atlético Neuquén Club; Angelina Corvetto y Sofía Broggi, ambas deportistas de Independiente de Gualeguaychú, son las jugadoras Panzaverde que se calzan la camiseta Albiceleste en la tierra del buen sol y el buen vino.

Esto deja en evidencia el crecimiento de la disciplina en Entre Ríos, que poco a poco gana lugar en la primera plana nacional.