Sarmiento de Junín aseguró su permanencia en la Liga Profesional

Sarmiento de Junín aseguró este domingo su continuidad en la Liga Profesional de Fútbol. El elenco dirigido por Facundo Sava evitó el descenso al derrotar 2 a 1 como local a Instituto de Córdoba en el marco de la 15° fecha del Torneo Clausura, Zona A.
El elenco bonaerense sacó dos tantos de distancias en los primeros pasajes del cotejo disputado en el estadio Eva Perón. A los 2 minutos Juan Manuel Insaurralde rompió el cero. Posteriormente apareció el mediocampista Martín García para estirar cifras a los 6'.
En el complemento Instituto reaccionó y descontó a los 67 con el tanto convertido por Stéfano Moreyra.
Con este resultado ascendió al noveno lugar con 19 unidades. Más allá de no estar entre los ocho primeros estaría accediendo a zona de playoffs dado que San Martín de San Juan, quien se posicionó octavo, se encuentra en puestos de descenso.
La Gloria, por su parte, se ubicó 12° ya sin posibilidades de avanzar a los octavos de final.
Aldosivi festejó sobre el final y tiene vida
Aldosivi de Mar del Plata celebró una importante victoria que lo mantiene con esperanza de asegurar su plaza en la Liga Profesional. El Tiburón derrotó 1 a 0 a Banfield en el estadio Florencio Sola.
El elenco dirigido por Guillermo Farré festejó gracias a un polémico penal sancionado por el árbitro Luis Lobo Medina cuando el juego ingresó en tiempo de descuento. Federico Gino lo canjeó por gol.