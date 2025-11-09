Uno Entre Rios | Ovación | Sarmiento de Junín

Sarmiento de Junín aseguró su permanencia en la Liga Profesional

Sarmiento de Junín derrotó como local a Instituto 2 a 1. Aldosivi de Mar del Plata venció 1 a 0 a Banfield y se ilusiona con evitar el descenso.

9 de noviembre 2025 · 21:39hs
Sarmiento de Junín aseguró este domingo su continuidad en la Liga Profesional de Fútbol. El elenco dirigido por Facundo Sava evitó el descenso al derrotar 2 a 1 como local a Instituto de Córdoba en el marco de la 15° fecha del Torneo Clausura, Zona A.

El elenco bonaerense sacó dos tantos de distancias en los primeros pasajes del cotejo disputado en el estadio Eva Perón. A los 2 minutos Juan Manuel Insaurralde rompió el cero. Posteriormente apareció el mediocampista Martín García para estirar cifras a los 6'.

En el complemento Instituto reaccionó y descontó a los 67 con el tanto convertido por Stéfano Moreyra.

Con este resultado ascendió al noveno lugar con 19 unidades. Más allá de no estar entre los ocho primeros estaría accediendo a zona de playoffs dado que San Martín de San Juan, quien se posicionó octavo, se encuentra en puestos de descenso.

La Gloria, por su parte, se ubicó 12° ya sin posibilidades de avanzar a los octavos de final.

Aldosivi festejó sobre el final y tiene vida

Aldosivi de Mar del Plata celebró una importante victoria que lo mantiene con esperanza de asegurar su plaza en la Liga Profesional. El Tiburón derrotó 1 a 0 a Banfield en el estadio Florencio Sola.

El elenco dirigido por Guillermo Farré festejó gracias a un polémico penal sancionado por el árbitro Luis Lobo Medina cuando el juego ingresó en tiempo de descuento. Federico Gino lo canjeó por gol.

