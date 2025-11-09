Una mujer fue detenida por atacar a su ex con un cuchillo en Paraná

Ingresó a la vivienda de su ex y lo lesionó con un cuchillo. Se supo que buscaba agredir a la actual pareja del hombre. Fue detenida por intento de homicidio.

Una mujer se encuentra detenida desde ayer en Paraná luego de protagonizar un violento episodio en una vivienda de calle Segundo Sombras. Concretamente, atacó con un cuchillo a su ex pareja, a quien le asestó una puñalada en la clavícula derecha.

Según informó la Jefatura Departamental de Paraná, durante el mediodía, personal de Comisaría Quinta intervino en el incidente. Se precisó que la mujer ingresó al domicilio y atacó a su ex con un arma blanca, provocando lesiones en la clavícula derecha del hombre.

Al llegar al lugar, los vecinos intentaron contener a la agresora, quien se encontraba muy alterada. La mujer fue demorada por los funcionarios policiales y luego dialogaron con el damnificado. Este informó que la agresora había ingresado en estado de ebriedad y/o bajo los efectos de estupefacientes, y que además de lesionarlo, intentó atacar a su actual pareja, aunque no logró consumar el ataque.

El fiscal interviniente fue informado de la situación y dispuso la detención de la mujer, así como el secuestro del cuchillo utilizado en el ataque.