Neuquén le ganó a Unión de Crespo y manda en la Zona 1

Por la tercera fecha del Torneo Regional Amateur, como local Neuquén se impuso por 2 a 0 y ahora manda en el grupo.

9 de noviembre 2025 · 21:27hs
Gabriel Bender abrió la cuenta para Neuquén.

Gabriel Bender abrió la cuenta para Neuquén.

Primer triunfo para el Atlético Neuquén Club en la actual edición del Torneo Regional Amateur. Por la tercera fecha, el Pingüino se impuso en su casa, el estadio Luis Renaud, por 2 a 0 sobre Unión de Crespo y quedó como líder de la Zona 1.

El equipo del sur de la capital entrerriana golpeó rápido en el primer tiempo, gracias a los goles de Gabriel Bender y Marcos Rosano, a los 8 y 12 minutos respectivamente, y luego supo mantener la ventaja para poder sumar de a tres.

Por otra parte, libre quedó Sportivo Urquiza.

El conjunto Aurirrojo llegó a los cuatro puntos en la Zona 1, uno más que el Cervecero. La V Azulada cierra la tabla con una unidad.

En la próxima fecha Neuquén recibirá a Sportivo Urquiza y Unión quedará libre.

