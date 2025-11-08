Este lunes comienza la semana del helado artesanal en el país

El jueves desde las 19, más de 500 heladerías adheridas de todo el país abrirán sus puertas para celebrar la noche de los helados.

Del 10 al 16 de noviembre, la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) celebrará en todo el país la 41° Semana del Auténtico Helado Artesanal bajo el lema “El futuro es artesanal”. Este año proponen un sabor: Fruta D’ Oro, un sorbete de mango y banana con un toque cítrico de lima y un granizado de chocolate blanco.

La agenda incluye la tradicional Noche de las Heladerías el jueves 13, cuando cientos de locales de todo el país ofrecerán la promoción en 2x1 en cuarto kilo y shows musicales en vivo. Además, se realizarán donaciones y acciones solidarias a beneficio de fundaciones como Natalí Flexer, Casa Garrahan, Comedor “Los Piletones” y Casa del Teatro reafirmando el compromiso social de la entidad.

La consigna de este año busca poner en valor la creatividad, la autenticidad y la conexión humana en un contexto cada vez más digital. Porque el futuro es artesanal, y el helado también: se invita a celebrar la versatilidad y favoritismo por el Helado Artesanal Argentino “Ayer, hoy y siempre”.

Con propuestas especiales y experiencias en todo el país, la Semana del Auténtico Helado Artesanal se consolida como un clásico del calendario cultural y gastronómico argentino.

04-17-helado.jpg

Noche de las Heladerias

El jueves 13 de noviembre, desde las 19 horas, más de 500 heladerías adheridas de todo el país abrirán sus puertas para celebrar la noche más esperada del año. Con el tradicional 2x1 en cuarto kilo y un abanico de sabores que une identidad y creatividad, será un encuentro para disfrutar a lo grande.

Nuevo sabor: Fruta D'Oro

Este año AFADHYA propone un sabor frutal súper fresco e innovador. Se trata de Fruta D’ Oro, un sorbete de mango y banana (a base de agua) con un toque cítrico de lima y sembrado con un granizado de chocolate blanco. Una creación que surgió de la última Coppa D’Oro del Helado Artesanal celebrada en Argentina, donde maestros y maestras del helado de todo el país compitieron por presentar la mejor elaboración.

“Cada año en el marco de la Semana del Auténtico Helado Artesanal buscamos maravillar a los fanáticos con propuestas distintas que sorprendan a los paladares más exigentes. Este nuevo sabor, Frutta D’ Oro, fue creado en conjunto con los maestros heladeros de Afadhya, en los laboratorios de la nueva Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal, recientemente inaugurada” destacó el Presidente de AFADHYA, Maximiliano Maccarrone.

Y agregó: “La nueva receta es un sorbete, helado al agua, con una combinación vibrante de mango, banana, con lajas de chocolate blanco y ralladura de lima. Un sabor con el que esperamos llegar a todos y cada uno de los rincones de nuestro país, de la mano de los maestros heladeros argentinos”.

helado artesanal.jpg Se realiza la Semana del Helado Artesanal en todo el país. Del 22 al 28 de noviembre.

Datos

Según las últimas investigaciones de mercado, el consumo promedio anual per cápita de helado en la Argentina es de 7,3 kg, con picos que alcanzan los 10 kg durante la temporada alta.

Los clásicos infaltables en el kilo de helado más pedido por los argentinos incluyen sabores como: dulce de leche granizado, chocolate con almendras, frutilla a la crema y pistacho. “Esto refleja la combinación perfecta entre tradición y sabor artesanal”, agregó Maccarrone.

Por su parte, una encuesta online (*) realizada por AFADHYA, con la participación de socios emblemáticos de heladerías de todo el país, reveló el Top 10 de sabores más elegidos en 2025:

1. Dulce de leche granizado

2. Chocolate con almendras

3. Frutilla a la crema

4. Pistacho

5. Sambayón

6. Banana split

7. Dulce de leche

8. Súper dulce de leche

9. Limón

10. Americana

(*) Encuesta con respuestas de más de cincuenta heladeros.

helado.jpg

Un futuro con identidad

Desde su creación en 1985, la Semana del Helado se consolidó como una tradición que combina promoción, solidaridad e innovación. La Noche de las Heladerías, incorporada en 2017, convirtió la propuesta en un evento federal con impacto cultural y económico en todo el país. Reconocida por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como actividad de interés cultural y por el Ministerio de Turismo de la Nación como Marca País, la celebración del helado argentino crece año tras año.