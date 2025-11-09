Boca le ganó a River en La Bombonera y se clasificó para la Copa Libertadores 2026

Boca fue superior y pudo haber marcado algún gol más. Exequiel Zeballos fue la gran figura con un grito y una asistencia para el tanto de Merentiel.Fue 2 a 0.

Boca y River no se sacan ventajas.

El festejo de Zeballos con la gente de Boca.

En una Bombonera colmada y con un marco imponente, Boca Juniors derrotó a River Plate y se quedó con una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda fue más efectivo y aprovechó sus momentos ante un River que mostró altibajos y nunca pudo imponer su juego.

El Xeneize pegó primero en el cierre del primer tiempo: a los 46 minutos , Exequiel “Changuito” Zeballos abrió el marcador luego de capturar un rebote que dejó Franco Armani tras un potente remate suyo desde la medialuna. La Bombonera estalló y el equipo se fue al descanso con una ventaja que sería clave.

Boca y River, frente a frente en un Superclásico decisivo por la clasificación a la Libertadores

Apenas iniciado el complemento, Boca amplió la diferencia. A los 51 segundos del segundo tiempo, otra vez el “Changuito” fue protagonista: desbordó por derecha y asistió a Miguel Merentiel, quien empujó la pelota al fondo del arco para establecer el 2-0 parcial.

River intentó reaccionar con los ingresos de Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo y Miguel Borja, pero careció de profundidad. Boca, en cambio, manejó los tiempos, hizo circular el balón y bajó el ritmo del partido ante el aliento ensordecedor de su gente.

Hubo polémica sobre el final: a los 34 minutos del segundo tiempo, Nicolás Ramírez cobró penal para Boca tras una supuesta infracción de Armani sobre Giménez. Sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, decidió revertir su decisión.

Los últimos minutos fueron de pura tensión. River tuvo algunas oportunidades para descontar —entre ellas una clara de Matías Galarza que se fue por arriba del travesaño—, pero la falta de precisión le impidió descontar. Boca, que incluso tuvo chances de ampliar la diferencia, aguantó con oficio hasta el pitazo final.

El partido terminó con un triunfo merecido de Boca Juniors, que supo golpear en los momentos justos y se impuso con autoridad en su casa. El público celebró con euforia un nuevo festejo ante el eterno rival, en una tarde que tuvo hasta presencia internacional: Dua Lipa fue una de las figuras que disfrutó del Superclásico desde el palco número 5.

Minuto a minuto

FINALIZÓ EL PARTIDO: BOCA JUNIORS SE QUEDÓ CON EL SUPERCLÁSICO ANTE RIVER PLATE EN LA BOMBONERA

50’ST: CAMBIO EN BOCA JUNIORS:

Kevin Zenón ingresó por Exequiel Zeballos

49’ST Maxi Salas probó a colocar. Su intento pasó cerca del ángulo

45’ST: SE ADICIONARON 8 MINUTOS

44’ST: Chance inmejorable desperdiciada por Galarza. Salas emitió un centro y encontró solo al paraguayo, que le erró al arco en el cabezazo.

43’ST: Nuevo errado por Milton Giménez. El nuevo buscó su gol en vez de asistir a Zeballos y terminó chocando con la humanidad de Franco Armani

40’ST: CAMBIOS EN BOCA JUNIORS

Toto Belmonte y Malcom Braida ingresaron en lugar de Leandro Paredes y Miguel Merentiel.

39’ST: AMARILLA EN BOCA JUNIORS

Milton Giménez se ganó la tarjeta por protestar con el árbitro

38’ST: TRAS REVISAR LA JUGADA, NICOLÁS RAMÍREZ DECIDIÓ REVERTIR LA SITUACIÓN. NO HAY PENAL PARA BOCA JUNIORS

37’ST: EL VAR ENVÍA A RAMÍREZ A REVISAR LA JUGADA

34’ST: PENAL PARA BOCA

Pelotazo de Paredes para que Giménez se escape. Franco Armani lo tocó y Nicolás Ramírez no dudó en sancionar la pena máxima.

33’ST: AMARILLA EN RIVER PLATE

Giuliano Galoppo baja de forma directa a Leandro Paredes

32’ST: Boca Juniors toca y toca la pelota y baja el “Ole” de la tribuna

31’ST: Miguel Merentiel vio un espacio y probó desde lejos. Franco Armani contuvo el remate en dos tiempos.

27’ST: CAMBIO EN BOCA JUNIORS

Ander Herrera ingresa por Carlos Palacios

26′ ST: AMARILLA RIVER PLATE

Matías Galarza es amonestado por un entredicho con Leandro Paredes

24′ AMARILLA EN RIVER PLATE:

Miguel Borja se ganó la amarilla por un golpe a Ayrton Costa luego de patear el balón.

23′ ST: Exequiel Zeballos dejó solo a Miguel Merentiel, pero el delantero se demoró en patear y le permitió a un defensor de River Plate taparle el remate

21′ ST: GOL ANULADO A BOCA JUNIORS

Franco Armani le quita un gran cabezazo a Milton Giménez. En el rebote aparece Miguel Merentiel para empujarla, pero en posición adelantada.

17′ ST: AMARILLA EN RIVER PLATE

Dura falta de Montiel a Zeballos, que queda tendido en el césped.

13′ ST: CAMBIOS EN RIVER PLATE

Giuliano Galoppo y Miguel Borja por Kevin Castaño y Sebastián Driussi

12′ ST: Increíble el gol que se perdió Giménez. Blanco desbordó por la banda y lanzó en venenoso centro que el punta no logró conectar con claridad cuando tenía el arco a su merced.

10’ST: El Chanquito Zeballos pecó de bondadoso. En vez de definir, buscó habilitar a Milton Giménez, quien no llegó a conectar el balón.

9’ST: Acuña intentó sorprender desde lejos, pero su remate se fue desviado

6′ ST: AMARILLA EN RIVER PLATE

Franco Armani es amonestado por tocarla con la mano fuera del área cuando intentó cortar un centro del chileno Palacio, que buscaba superarlo en velocidad.

5′ ST: El tempranero golpe encendió a la hinchada, que delira producto de un triunfo parcial ante el clásico rival

1 ‘ST: GOL DE BOCA

El Xeneize inició con todo el complemento. El Chango Zeballos se escapó y emitió un centro certero para que Miguel Merentiel solamente tenga que empujarla.

COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO EN LA BOMBONERA

17:43 hsHoy

CAMBIO EN RIVER PLATE:

Marcelo Gallardo apuesta por el ingreso de Juan Fernando Quintero en lugar de Lautaro Rivero.

FINALIZÓ EL PRIMER TIEMPO EN LA BOMBONERA

49′ PT: Por las demoras, el árbitro adicionó un minuto más

48′ PT: Amarilla en River Plate

Nicolás Ramírez le sacó la tarjeta al Huevo Acuña por protestar una falta en el gol de Boca Juniors. Llegó a la quinta y no jugará ante Vélez.

46′ PT: GOL DE BOCA JUNIORS:

El Chango Zeballos encontró espacios y probó desde la medialuna. Aunque Franco Armani contuvo el remate, el delantero de Boca estuvo atento para capturar el rebote y abrir el marcador.

45′ PT: Se adicionan dos minutos

44′ PT: El partido se convierte en muy friccionado e impreciso. Ninguno de los dos equipos logra imponer su estilo de juego

38′ PT: Palacios siente molestias en una de sus rodillas y Úbeda mandó a calentar a Ander Herrera, Toto Belmonte y Kevin Zenón.

37′ PT: Amarilla en Boca Juniors

Lautaro Di Lollo bajó a Salas cerca del área y llegó a la quinta tarjeta, por lo que se perderá el siguiente partido de Boca Juniors

33’PT: Con un remate desde lejos probó Zeballos, pero el balón llegó fácil a las manos de Franco Armani.

32′ PT: CAMBIO EN RIVER PLATE:

Maxi Meza no puede continuar y Marcelo Gallardo apuesta por el ingreso de Matías Galarza

30 PT: Atención River Plate

Maxi Meza se resbaló y se toma con fuertes gestos de dolor la rodilla. Los médicos ingresan para ver su estado

25’ PT: Partido disputado en la Bombonera. Los dos tuvieron insinuaciones, pero por malas decisiones o imprecisiones en los últimos metros no lograron aprovechar.

23′ PT: Brazo abierto de Milton Delgado que golpea a Sebastián Driussi. El árbitro sancionó.

22′ PT: error en la salida de Boca Juniors que River buscó aprovechar con un remate desde lejos de Castaño, pero terminó en las manos de Marchesín.

19′ PT: nuevo córner para Boca Juniors, pero nadie del conjunto local lo logra conectar.

15’PT: Muy buen pase de Castaño para Salas, pero la defensa de Boca Juniors se recupera. En la contra, Miguel Merentiel parecía escaparse, pero el chileno Paulo Díaz apareció de manera salvadora para despejar el peligro.

13′ PT: Tarjera amarilla

Primer amonestado del partido. Lucas Martínez Quarta baja al Changuito Zeballos y se perderá el próximo encuentro por llegar al límite de tarjetas amarillas.

10′ PT: Salas prueba desde lejos, pero Agustín Marchesin controla sin problemas.

7’ PT: Lautaro Rivero llega a destiempo y golpea a Palacios en la espalada. El árbitro consideró que no era para amonestación

5′ PT: Córner para Boca Juniors. Leandro Paredes ejecutó el balón pero un defensor de River logró despejar el peligro.

3’PT Dua Lipa presente en la Bombonera con la camiseta de la selección argentina. Observa el partido desde el palco númer 5.

2′ PT: Agustín Marchesín arriesgó más de la cuenta y despeja el peligro.

INICIA EL PARTIDO EN LA BOMBONERA:

La formación de Boca vs. River, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

La formación de River vs. Boca, por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.