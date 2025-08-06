Paritaria de Comercio: de cuánto es el aumento y cómo queda la nueva escala salarial

El gobierno de Javier Milei finalmente homologó este miércoles la compleja paritaria de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios.

El jefe del sindicato mercantil, Armando Cavalieri, firma la paritaria en Comercio.

El gobierno de Javier Milei finalmente homologó este miércoles la compleja paritaria de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), el sindicato más grande de la Argentina, que suele ser utilizada como testigo para otras negociaciones salariales.

En realidad, la Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo que ya se había alcanzado y estaba pendiente, más lo acordado para el segundo semestre del año.

El entendimiento, que regirá para julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, permite definir la escala salarial de los empleados y empleadas de comercio hasta fin de año, destacaron fuentes sindicales a la Agencia Noticias Argentinas.

El aumento para los empleados de comercio

Contempla una asignación remunerativa y no acumulativa del 6%, distribuida de forma escalonada: se aplicará un incremento del 1% mensual, entre julio y diciembre inclusive.

A su vez, el acuerdo contempla una suma fija no remunerativa de 40.000 pesos mensuales para todas las categorías, que se pagará cada mes desde julio hasta diciembre de 2025. Este monto será de carácter complementario y no acumulativo.

La única excepción será la suma de 40.000 pesos correspondiente a diciembre, que será incorporada al salario básico a partir de enero de 2026.

El convenio incluye una cláusula de revisión, estipulada para noviembre.

Por el sector patronal, firmaron la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), en el marco de la paritaria anual 2024/2025.

Además, se establecieron sumas no remunerativas mensuales para los trabajadores de todas las categorías, a modo de compensación complementaria.

Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, señaló: “Este acuerdo representa una señal de continuidad y compromiso en el diálogo entre gremio y empresas. Apostamos a la estabilidad del ingreso, pero también al monitoreo permanente del contexto para actuar con responsabilidad”.

A eso agregó: “La homologación da certeza jurídica y previsibilidad a las partes, sin dejar de atender la dinámica inflacionaria”.