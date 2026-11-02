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Hacienda: el mercado registró bajas generalizadas de 5,64% promedio

El mercado ganadero tuvo una baja en sus cotizaciones, con caídas en casi todas las categorías y un descenso pronunciado en terneros, durante octubre

2 de noviembre 2026 · 09:42hs
El mercado ganadero tuvo una baja en sus cotizaciones

El mercado ganadero tuvo una baja en sus cotizaciones, con caídas en casi todas las categorías y un descenso pronunciado en terneros, durante octubre 
El mercado ganadero tuvo una baja en sus cotizaciones

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El mercado ganadero tuvo una baja en sus cotizaciones

El mercado ganadero tuvo una baja en sus cotizaciones, con caídas en casi todas las categorías y un descenso pronunciado en terneros, durante octubre 

El mercado ganadero entrerriano atravesó durante octubre un período de marcado ajuste en sus cotizaciones, con caídas en casi todas las categorías y un descenso particularmente pronunciado en los terneros. En términos generales, el mercado registró una caída promedio del 5,64%, reflejando el impacto de una mayor oferta de hacienda, las dificultades climáticas que obligaron a trasladar animales y un consumo interno más retraído.

Durante el período analizado se observó un ingreso masivo de animales terminados, tanto provenientes de feedlots como de establecimientos de campo. La decisión de numerosos productores de adelantar la salida de hacienda incrementó la disponibilidad de animales en el mercado y ejerció presión sobre las cotizaciones.

A este escenario se sumó el factor climático. Las lluvias y comienzo de las inundaciones obligaron a muchos productores a retirar animales de campos bajos e islas y buscar alternativas para su traslado y comercialización. Esta situación generó momentos de mayor concentración de oferta y ventas condicionadas por la necesidad de liberar los establecimientos.

En cuanto a los valores registrados, los novillitos promediaron $4.218,50, con una caída del 6,75%, mientras que los novillos alcanzaron los $3.943,64, retrocediendo un 2,90%.

Las categorías de invernada fueron las más afectadas. Las terneras de 150 a 180 kilos promediaron $5.472,75 (-5,37%), mientras que las de 190 a 240 kilos se ubicaron en $4.764,83, con una baja del 10,64%. En el caso de los machos, los terneros de 150 a 180 kilos registraron un promedio de $5.671,08 (-7,88%) y los de 190 a 240 kilos alcanzaron los $5.022,33, con un retroceso del 8,67%.

También se observaron bajas en las categorías de faena y cría. Los toros promediaron $3.212,70 (-2,91%); las vacas, $3.136,77 (-3,49%); las vacas con cría, $860.576,92 (-5,97%); y las vaquillas, $4.130,33 (-8,46%).

La única categoría que mostró una variación positiva fue la vaca conserva, que alcanzó un promedio de $2.633,18, con una suba del 0,94%.

De esta manera, el período cerró con un panorama claramente bajista, con una caída promedio del 5,64% en el mercado de hacienda. La combinación de una oferta más abundante, ventas condicionadas por las contingencias climáticas y una demanda interna debilitada configuró un escenario de presión sobre los precios, especialmente en las categorías de invernada.

FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Concordia, María Grande, Nogoyá, Federal y la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC), siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.

Remates en predios feriales en octubre

hacienda mercado Ganadería
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