Se realizará una convocatoria para personas interesadas en adoptar

El Registro de Adoptantes de Entre Ríos abrirá la última convocatoria del año para recibir solicitudes de inscripción.

Del 13 al 30 de noviembre inclusive –10 días hábiles– estará abierta la cuarta y última convocatoria del año 2026 para recibir solicitudes de inscripción al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Entre Ríos (RUAER) y así poder adoptar. Son 105 los niños/as y adolescentes que esperan por una familia.

Previamente, el jueves 12 de noviembre a las 14 se llevará a cabo el Encuentro Obligatorio destinado a personas que deseen inscribirse en el RUAER. Esta reunión se realizará en forma simultánea en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, en modalidad presencial. Los/as interesados/as podrán optar por la sede que les resulte más cercana o accesible.

El Encuentro Obligatorio es el primer paso para solicitar la inscripción en el Registro. En esa instancia se brindará información relevante sobre el trámite a realizar y, en particular, se abordará la realidad de la adopción y sus implicancias. Quienes estén interesados/as en participar deben completar el formulario.

Las personas que participen de dicho Encuentro estarán habilitadas, entre el 13 y el 30 de noviembre (10 días hábiles), para completar el Formulario de Inscripción y cargar la documentación requerida por ley para integrar el Legajo.

Este trámite es exclusivo para personas residentes en la provincia de Entre Ríos. Toda la información referente al paso a paso de la solicitud de inscripción, como así también el detalle de los requisitos a presentar está disponible en la página web.

A la espera de una familia

Actualmente el RUAER se encuentra en proceso de búsqueda de familias para 64 niños y niñas de entre 0 y 12 años; y para 41 adolescentes de entre 13 y 17 años de edad. La mayoría de ellos/as superan los 8 años y/o se encuentran dentro de un grupo de hermanos/as y el 30 % de ellos/as posee Certificado Único de Discapacidad (CUD).