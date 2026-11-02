Uno Entre Rios | La Provincia | Convocatoria

Se realizará una convocatoria para personas interesadas en adoptar

El Registro de Adoptantes de Entre Ríos abrirá la última convocatoria del año para recibir solicitudes de inscripción.

2 de noviembre 2026 · 13:42hs
Se realizará una convocatoria para personas interesadas en adoptar

Se realizará una convocatoria para personas interesadas en adoptar

Del 13 al 30 de noviembre inclusive –10 días hábiles– estará abierta la cuarta y última convocatoria del año 2026 para recibir solicitudes de inscripción al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Entre Ríos (RUAER) y así poder adoptar. Son 105 los niños/as y adolescentes que esperan por una familia.

Previamente, el jueves 12 de noviembre a las 14 se llevará a cabo el Encuentro Obligatorio destinado a personas que deseen inscribirse en el RUAER. Esta reunión se realizará en forma simultánea en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, en modalidad presencial. Los/as interesados/as podrán optar por la sede que les resulte más cercana o accesible.

LEER MÁS: Convocatoria del Registro de Adoptantes: 113 niños y adolescentes esperan una familia

El Encuentro Obligatorio es el primer paso para solicitar la inscripción en el Registro. En esa instancia se brindará información relevante sobre el trámite a realizar y, en particular, se abordará la realidad de la adopción y sus implicancias. Quienes estén interesados/as en participar deben completar el formulario.

Las personas que participen de dicho Encuentro estarán habilitadas, entre el 13 y el 30 de noviembre (10 días hábiles), para completar el Formulario de Inscripción y cargar la documentación requerida por ley para integrar el Legajo.

Este trámite es exclusivo para personas residentes en la provincia de Entre Ríos. Toda la información referente al paso a paso de la solicitud de inscripción, como así también el detalle de los requisitos a presentar está disponible en la página web.

A la espera de una familia

Actualmente el RUAER se encuentra en proceso de búsqueda de familias para 64 niños y niñas de entre 0 y 12 años; y para 41 adolescentes de entre 13 y 17 años de edad. La mayoría de ellos/as superan los 8 años y/o se encuentran dentro de un grupo de hermanos/as y el 30 % de ellos/as posee Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Convocatoria Ruaer Adopción Encuentro Familia
Noticias relacionadas
El gobierno provincial convocó a paritaria a los gremios docentes.Será el martes 10, a las 14 en la sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia.

Paritarias: el gobierno convocó a los gremios docentes

Personal de salud realizó un procedimiento inédito en Entre Ríos para tratar una malformación torácica severa a una beba de 15 años, en el hospital San Roque de Paraná 

Hospital San Roque: se hizo una cirugía pediátrica inédita para tratar malformación torácica severa 

El mercado ganadero tuvo una baja en sus cotizaciones, con caídas en casi todas las categorías y un descenso pronunciado en terneros, durante octubre 

Hacienda: el mercado registró bajas generalizadas de 5,64% promedio

La Justicia admitió el amparo de diputados contra la retención del impuesto a los combustibles que afectado obras en rutas

La Justicia admitió amparo contra la retención del impuesto a los combustibles

Ver comentarios

Lo último

Juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela: más testimonios y escuchas

Juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela: más testimonios y escuchas

Concordia alcanzó un 91% de ocupación hotelera

Concordia alcanzó un 91% de ocupación hotelera

Paraná vivió la nueva edición del Torneo Internacional de Clubes de Maxibásquet Suricatas

Paraná vivió la nueva edición del Torneo Internacional de Clubes de Maxibásquet Suricatas

Ultimo Momento
Juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela: más testimonios y escuchas

Juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela: más testimonios y escuchas

Concordia alcanzó un 91% de ocupación hotelera

Concordia alcanzó un 91% de ocupación hotelera

Paraná vivió la nueva edición del Torneo Internacional de Clubes de Maxibásquet Suricatas

Paraná vivió la nueva edición del Torneo Internacional de Clubes de Maxibásquet Suricatas

Cuatro libros para conocer al Papa León XIV antes de su visita a Argentina

Cuatro libros para conocer al Papa León XIV antes de su visita a Argentina

Las búsquedas de argentinos por Balneario Camboriú crecen un 112% en la última semana

Las búsquedas de argentinos por Balneario Camboriú crecen un 112% en la última semana

Policiales
Juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela: más testimonios y escuchas

Juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela: más testimonios y escuchas

Dos detenidos tras un operativo antidrogas en la Villa 351 de Paraná

Dos detenidos tras un operativo antidrogas en la Villa 351 de Paraná

Narcotráfico: seguirán presos dos hombres descubiertos con más de un kilo de cocaína en la Ruta 12

Narcotráfico: seguirán presos dos hombres descubiertos con más de un kilo de cocaína en la Ruta 12

Secuestraron droga y dinero en amplio operativo por narcomenudeo en Bovril

Secuestraron droga y dinero en amplio operativo por narcomenudeo en Bovril

Colón: allanan una vivienda por fraude con una tarjeta de débito

Colón: allanan una vivienda por fraude con una tarjeta de débito

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Concordia alcanzó un 91% de ocupación hotelera

Concordia alcanzó un 91% de ocupación hotelera

Se realizará una convocatoria para personas interesadas en adoptar

Se realizará una convocatoria para personas interesadas en adoptar

Paritarias: el gobierno convocó a los gremios docentes

Paritarias: el gobierno convocó a los gremios docentes

Hospital San Roque: se hizo una cirugía pediátrica inédita para tratar malformación torácica severa 

Hospital San Roque: se hizo una cirugía pediátrica inédita para tratar malformación torácica severa 

Hacienda: el mercado registró bajas generalizadas de 5,64% promedio

Hacienda: el mercado registró bajas generalizadas de 5,64% promedio

Dejanos tu comentario