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Hospital San Roque: se hizo una cirugía pediátrica para tratar malformación torácica severa

Personal de salud del hospital San Roque de Paraná realizó un procedimiento inédito en Entre Ríos para tratar una malformación torácica severa

2 de noviembre 2026 · 10:01hs
Personal de salud realizó un procedimiento inédito en Entre Ríos para tratar una malformación torácica severa a una beba de 15 años

Personal de salud realizó un procedimiento inédito en Entre Ríos para tratar una malformación torácica severa a una beba de 15 años, en el hospital San Roque de Paraná 
Personal de salud realizó un procedimiento inédito en Entre Ríos para tratar una malformación torácica severa a una beba de 15 años

Personal de salud realizó un procedimiento inédito en Entre Ríos para tratar una malformación torácica severa a una beba de 15 años, en el hospital San Roque de Paraná 
Personal de salud realizó un procedimiento inédito en Entre Ríos para tratar una malformación torácica severa a una beba de 15 años

Personal de salud realizó un procedimiento inédito en Entre Ríos para tratar una malformación torácica severa a una beba de 15 años, en el hospital San Roque de Paraná 

El equipo del Servicio de Cirugía Pediátrica del hospital materno infantil San Roque de Paraná realizó una descompresión cardíaca y remodelación torácica por vía toracoscópica a una paciente de 15 años. La intervención marca un hito en el sistema de salud pública provincial, al evitar derivaciones de alta complejidad.

En las instalaciones del hospital materno infantil San Roque de Paraná, dependiente del Ministerio de Salud, se concretó por primera vez en la provincia un procedimiento quirúrgico de remodelación torácica y descompresión cardíaca por vía toracoscópica.

La intervención, que constituye un importante avance técnico en la atención pediátrica pública, se le realizó a una paciente de 15 años oriunda de la localidad de Santa Elena, departamento La Paz, quien padecía una malformación congénita severa de pectus mixto con componentes de hundimiento esternal y proyección externa que comprometían la función hemodinámica y respiratoria.

Para la realización de la práctica mínimamente invasiva, la Dirección del nosocomio y la cartera sanitaria provincial gestionaron la adquisición de implantes metálicos específicos de titanio por un monto total de 29.700.000 pesos.

La cirugía contó con la participación del especialista en patologías de la pared torácica y jefe del Departamento Quirúrgico del hospital de niños Pedro de Elizalde de Buenos Aires, Gastón Bellía Munzón, quien acompañó al equipo local integrado por el cirujano pediátrico Lucas Faure. Respecto de la técnica empleada, Bellía Munzón explicó que la paciente "presentaba un pectus mixto, con una parte excavada que generaba compresión cardíaca y otra prominente, denominada carinatum. Realizamos una técnica de sándwich, de mayor complejidad, que permitió corregir ambos componentes y descomprimir el corazón".

Por su parte, el profesional del nosocomio paranaense, Lucas Faure, valoró la instancia formativa como un paso decisivo para la salud provincial, destacando que el procedimiento "marca un antes y un después para el abordaje de estas patologías en la provincia y permite avanzar para que más pacientes puedan ser tratados en Entre Ríos, cerca de sus familias".

Tras cinco días de internación en el establecimiento, la paciente recibió el alta médica y continuará su proceso de recuperación bajo supervisión kinesiológica con vistas a retomar de forma progresiva la actividad física habitual hacia el cuarto mes posoperatorio.

El esquema terapéutico contempla además una segunda etapa planificada para la extracción de las prótesis dentro de un plazo estimado de dos a tres años. Con esta incorporación de alta complejidad, la red hospitalaria entrerriana consolida su capacidad de respuesta quirúrgica y fortalece el acceso equitativo a la medicina especializada dentro del ámbito estatal.

Hospital San Roque Cirugía médicos Salud
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