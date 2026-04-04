PAMI: peligra la entrega de medicamentos oncológicos

Peligra la entrega de medicamentos oncológicos en el PAMI y en la ANDIS y Salud responsabiliza a Luis Caputo por un inminente colapso

Peligra la entrega de medicamentos oncológicos en el PAMI y en la ANDIS y el área de Salud responsabilizan a Luis Caputo por el colapso inminente. El Gobierno le adeuda a los laboratorios más de 400 mil millones de pesos. Advirtieron que en mayo empezarían a cortar la provisión de medicamentos oncológicos en el PAMI y en discapacidad. Desde Salud responsabilizan a Luis Caputo por "pisar" los pagos.

Las prestaciones de salud atraviesan un momento más que delicado en la gestión libertaria. Es que se encuentran en la cuenta regresiva de un ultimátum proveniente de los laboratorios que proveen al Estado Nacional y que podría derivar en un colapso sanitario el mes próximo.

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Según pudo saber InfoGremiales, el origen del conflicto se lo atribuyen al Ministerio de Economía al que responsabilizan de «pisar» los pagos a prestadores y laboratorios. De hecho le reclaman a Luis Caputo que le libere los fondos para el PAMI y la ANDIS que están al borde del precipicio.

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«A los laboratorios se le deben mas de 400.000 millones de pesos y dijeron que en mayo empezarían a cortar la provisión de oncológicos para PAMI y discapacidad», señaló una fuente del área de salud respecto del conflicto. De hecho, reclaman que Caputo libere los fondos que tiene "pisados".

La versión sobre un reclamo de Lugones a Caputo se da en medio de una crisis muy fuerte en el PAMI por las deudas que arrastra la mutual con los prestadores, que ya están amenazando con cortar servicios o empezar a cobrarle copagos a los afiliados.

La Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), por su parte presentó una versión institucional del asunto y advirtió sobre "la persistente falta de pago de prestaciones y la ausencia de actualización de los valores prestacionales" que deja a las empresas «en una situación de inviabilidad económica".

Pami Mario Lugones deuda

"Se está evaluando la implementación del cobro directo a los afiliados por cada práctica ambulatoria requerida como única alternativa para garantizar la continuidad mínima de los servicios, dado que, de no adoptarse esta medida, no será posible continuar brindando prestaciones médicas ambulatorias", dicen desde Capress.

"De no mediar una recomposición urgente y adecuada de los valores y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no podrán afrontar la adquisición de insumos críticos ni cumplir con las obligaciones salariales y honorarios profesionales", dice la cámara. "De persistir esta situación, se verá forzada a disponer el cese de prestaciones para afiliados de PAMI, incluyendo servicios de internación y guardia, con el consecuente impacto sanitario que ello implica", completa.