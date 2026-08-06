Uno Entre Rios | El País | Pablo Quirno

Pablo Quirno pidió la renuncia de Victoria Villarruel: "Que dé un paso al costado"

El canciller Pablo Quirno pidió la renuncia de la vice. Es el segundo miembro del Gabinete que se expresa en este sentido luego de Diego Santilli.

6 de agosto 2026 · 07:52hs
Victoria Villarruel autorizó el voto remoto de Fernández Sagasti para la sesión clave del Senado.

Victoria Villarruel autorizó el voto remoto de Fernández Sagasti para la sesión clave del Senado.

En un nuevo capítulo que marca la interna entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el resto del Gobierno de Javier Milei, fue el turno del canciller Pablo Quirno, quien cuestionó a la titular del Senado y pidió su renuncia si no está de acuerdo con el plan de la Casa Rosada. Las declaraciones se dan luego de que la Casa Rosada sufriera un revés importante en el Senado al tener que dar de baja el capítulo que habilitaba a vender tierras a extranjeros en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En una maniobra que generó mucha bronca en el Ejecutivo, Villarruel habilitó a la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti a participar de la sesión de este jueves desde Mendoza debido a un embarazo de riesgo que está cursando y le impide trasladarse a Buenos Aires. Esto deberá ser ratificado por el recinto, pero la jugada de la vice fue marcada como institucional por Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario. Además, la compañera de fórmula de Milei se expresó en varias oportunidades en contra del capítulo que fue finalmente quitado de la iniciativa, por lo que el gesto con Sagasti fue visto con mucha suspicacia.

tras ceder otro capitulo, el oficialismo logro aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Tras ceder otro capítulo, el oficialismo logró aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

El titular del Banco Central, Santiago Bausili, descartó un salvataje estatal para morosos.

El Banco Central descartó un salvataje estatal para morosos

El ministro de Relaciones Exteriores se refirió -en diálogo con Eduardo Feimann y Pablo Rossi en A24- sobre los dichos que la vicepresidenta tuvo para el mandatario en sus redes sociales, donde afirmó que tenía “genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias” del Presidente.

LEER MÁS: Senado: La Libertad Avanza dio de baja el capítulo de extranjerización de tierras para salvar la sesión

Pedido de renuncia

“Me parece que son declaraciones muy desafortunadas. La vicepresidente compuso una fórmula de gobierno y, como dijo el jefe de gabinete, si no está de acuerdo, si piensa que el presidente está en esa condición, que además de ser un comentario pseudogolpista, porque dice que el presidente no tiene las capacidades mentales para dirigir un país. Que se corra”, afirmó Quirno.

Y siguió: “Nosotros somos un equipo de gobierno que está tratando de llevar la Argentina a un lugar con mucho esfuerzo de los argentinos y esto no es lo que corresponde de un vicepresidente. Lo que tiene que hacer es acompañar lo que el presidente tiene en su plan de gobierno”.

En esa línea, Quirno sostuvo que “constantemente hace este tipo de comentarios que son contrarios a la autoridad presidencial” y redobló: “Estoy pidiendo que dé un paso al costado si ella piensa esto. Claramente, no es procedente hablar de un presidente de esa manera”.

En tanto, apuntó: “Sí es sabido que desde el principio ha tratado de generar desestabilización del Gobierno. Se presentaba en los famosos primeros tres meses ante diferentes actores de la ciudadanía diciendo: ‘No se preocupen, si pasa algo, yo estoy’”.

Las declaraciones de Quirno se suman a las que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, había realizado días antes en el mismo sentido. En diálogo con Feinmann por Radio Mitre, Santilli calificó de “barbaridad” y “disparate” los mensajes de Villarruel en X y fue directo al ser consultado sobre si la vicepresidenta debería renunciar: “Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita”, afirmó el funcionario.

Pablo Quirno Victoria Villarruel renuncia
Noticias relacionadas
La industria automotriz bajó la producción en julio. 

Industria automotriz: cayó la producción de autos en julio, pero crecieron las exportaciones

Tras declarar, Candela Arizaga confirmó que sigue con Facundo Moyano.

Tras declarar, Candela Arizaga confirmó que sigue con Facundo Moyano

El Senado debate este jueves la versión acotada del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sin el capítulo de la extranajerizaciónde la tierra 

Propiedad privada: desalojo exprés y  cambios para inquilinos y  propietarios 

piden impugnar a joaquin benegas lynch por ser gerente de empresa dedicada a asesorar a extranjeros en la compra de tierras

Piden impugnar a Joaquín Benegas Lynch por ser gerente de empresa dedicada a asesorar a extranjeros en la compra de tierras

Ver comentarios

Lo último

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Ultimo Momento
Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

El universo de Zambayonny llega a Paraná con historias y canciones

El universo de Zambayonny llega a Paraná con historias y canciones

Tras ceder otro capítulo, el oficialismo logró aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Tras ceder otro capítulo, el oficialismo logró aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Policiales
Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Golpe al narcomenudeo en Paraná: cuatro detenidos tras un allanamiento

Golpe al narcomenudeo en Paraná: cuatro detenidos tras un allanamiento

Militar reconoció que intentó violar a una aspirante a la Armada en Entre Ríos: no fue a prisión

Militar reconoció que intentó violar a una aspirante a la Armada en Entre Ríos: no fue a prisión

Chajarí: un jurado popular declaró culpable a Horacio Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Chajarí: un jurado popular declaró culpable a Horacio Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

La policía custodió la carga tras el descarrilamiento de un tren

La policía custodió la carga tras el descarrilamiento de un tren

Ovación
Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Tapia ratificó a Scaloni como su única opción y afirmó que Messi decidirá cuándo dejar la Selección

Tapia ratificó a Scaloni como su única opción y afirmó que Messi decidirá cuándo dejar la Selección

Unión sumó su primer éxito y relegó a Lanús en el Torneo Clausura

Unión sumó su primer éxito y relegó a Lanús en el Torneo Clausura

El Campeonato Argentino llega a Concordia

El Campeonato Argentino llega a Concordia

Tristeza en el Club San Benito por el fallecimiento de su expresidente Mario Migueles

Tristeza en el Club San Benito por el fallecimiento de su expresidente Mario Migueles

La provincia
Reclaman informes sobre demoras en aportes para la cobertura de salud de bomberos voluntarios entrerrianos

Reclaman informes sobre demoras en aportes para la cobertura de salud de bomberos voluntarios entrerrianos

Proyectan una línea de alta tensión para cuadruplicar la oferta eléctrica en el norte entrerriano

Proyectan una línea de alta tensión para cuadruplicar la oferta eléctrica en el norte entrerriano

La APS renovará sus autoridades con lista única

La APS renovará sus autoridades con lista única

San Cayetano: por qué cada 7 de agosto miles de fieles renuevan su fe para pedir pan y trabajo en el país

San Cayetano: por qué cada 7 de agosto miles de fieles renuevan su fe para pedir pan y trabajo en el país

Entre Ríos será sede de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino en octubre en Paraná

Entre Ríos será sede de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino en octubre en Paraná

Dejanos tu comentario