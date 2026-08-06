Pablo Quirno pidió la renuncia de Victoria Villarruel: "Que dé un paso al costado"

El canciller Pablo Quirno pidió la renuncia de la vice. Es el segundo miembro del Gabinete que se expresa en este sentido luego de Diego Santilli.

En un nuevo capítulo que marca la interna entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el resto del Gobierno de Javier Milei, fue el turno del canciller Pablo Quirno, quien cuestionó a la titular del Senado y pidió su renuncia si no está de acuerdo con el plan de la Casa Rosada. Las declaraciones se dan luego de que la Casa Rosada sufriera un revés importante en el Senado al tener que dar de baja el capítulo que habilitaba a vender tierras a extranjeros en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En una maniobra que generó mucha bronca en el Ejecutivo, Villarruel habilitó a la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti a participar de la sesión de este jueves desde Mendoza debido a un embarazo de riesgo que está cursando y le impide trasladarse a Buenos Aires. Esto deberá ser ratificado por el recinto, pero la jugada de la vice fue marcada como institucional por Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario. Además, la compañera de fórmula de Milei se expresó en varias oportunidades en contra del capítulo que fue finalmente quitado de la iniciativa, por lo que el gesto con Sagasti fue visto con mucha suspicacia.

El ministro de Relaciones Exteriores se refirió -en diálogo con Eduardo Feimann y Pablo Rossi en A24- sobre los dichos que la vicepresidenta tuvo para el mandatario en sus redes sociales, donde afirmó que tenía “genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias” del Presidente.

Pedido de renuncia

“Me parece que son declaraciones muy desafortunadas. La vicepresidente compuso una fórmula de gobierno y, como dijo el jefe de gabinete, si no está de acuerdo, si piensa que el presidente está en esa condición, que además de ser un comentario pseudogolpista, porque dice que el presidente no tiene las capacidades mentales para dirigir un país. Que se corra”, afirmó Quirno.

Y siguió: “Nosotros somos un equipo de gobierno que está tratando de llevar la Argentina a un lugar con mucho esfuerzo de los argentinos y esto no es lo que corresponde de un vicepresidente. Lo que tiene que hacer es acompañar lo que el presidente tiene en su plan de gobierno”.

En esa línea, Quirno sostuvo que “constantemente hace este tipo de comentarios que son contrarios a la autoridad presidencial” y redobló: “Estoy pidiendo que dé un paso al costado si ella piensa esto. Claramente, no es procedente hablar de un presidente de esa manera”.

En tanto, apuntó: “Sí es sabido que desde el principio ha tratado de generar desestabilización del Gobierno. Se presentaba en los famosos primeros tres meses ante diferentes actores de la ciudadanía diciendo: ‘No se preocupen, si pasa algo, yo estoy’”.

Las declaraciones de Quirno se suman a las que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, había realizado días antes en el mismo sentido. En diálogo con Feinmann por Radio Mitre, Santilli calificó de “barbaridad” y “disparate” los mensajes de Villarruel en X y fue directo al ser consultado sobre si la vicepresidenta debería renunciar: “Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita”, afirmó el funcionario.